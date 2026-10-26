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Talentovana pevačica Lejla Zahirović je pažnju javnosti privukla pre deset godina učešćem u muzičkom takmičenju "Zvezde Granda". Ona je iznenadila sve priznanjem da je u srodstvu sa jednom od najvećih balkanskih zvezda Lepom Brenom, što dotad niko nije znao.

Lejla Zahrović je nedavno otvorila dušu govoreći o svom odrastanju i muzičkoj porodici iz koje potiče, a tom prilikom je iznela u javnost informaciju da joj je Lepa Brena tetka.

Foto: Printscreen

"Od mog oca baba i Brenina baba su rođene sestre. Mi smo to neko treće, četvrto koleno. Nikada je nisam upoznala", ispričala je pevačica tom prilikom.

Putevi njihovih porodica su se i te kako ukrštali. Lejlin tata i Brena su se kao deca igrali zajedno, a zanimljivo je i to da ih povezuje rodna gruda. Dok je Brena detinjstvo provela u Brčkom, Lejla je odrasla u Srebreniku, na svega pola sata vožnje udaljenosti.

1/5 Vidi galeriju Pevačica uložila u posao Foto: Instagram/thatmylo, Paolo Milović, Printscrean, Printscreen/Instagram

"Poznajem Breninog rođenog brata Faruka"

Mlada zvezda "Granda" je ipak imala priliku da upozna druge članove Brenine porodice.

"Poznajem Breninog rođenog brata Faruka, bili smo u kontaktu. Stefana, Breninog sina sam upoznala u jednoj od emisija u 'Zvezdama Granda' i rekla sam mu da smo rođaci", otkrila je Lejla, ne krijući da joj je velika želja da konačno sretne i slavnu tetku: "Lepa Brena nikad nije dolazila na snimanja emisije u Grand. Imam želju da je upoznam, toliko ima hitova i tako veliku karijeru".

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