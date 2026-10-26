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Sukob između Lene Simić i Bebi Dol sve je izvesniji, a čini se da Lena više nema nameru da prećuti ono što joj smeta. Ona nije mogla da sakrije bes, pa je tokom boravka u pušionici osula žestoku paljbu po starijoj koleginici, iznoseći niz oštrih komentara na njen račun.

Lena je, po svemu sudeći, spremna da se večeras direktno suoči sa Bebi Dol, a njene reči nagoveštavaju da bi njihov sukob mogao da preraste u ozbiljan okršaj. Vidno iznervirana, nije birala reči dok je govorila o njoj, jasno stavljajući do znanja da je godine i status Bebi Dol neće sprečiti da joj kaže sve što misli.

Bebi Dol  Foto: Pritnscreen/Red TV

- Zabole me uvo što ona ima 90 godina i što je neka Bebi Dol alkoholičarka - rekla je Lena, ne skrivajući koliko je ljuta.

Ostaje da se vidi da li će Lena zaista održati obećanje i ući u direktan sukob sa Bebi Dol tokom večeri, kao i kako će pevačica reagovati na ovako teške prozivke.

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Stars 629 11.10.2026 Izvor: Kurir TV