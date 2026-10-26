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Pevačica Vanesa Šokčić godinama je prisutna na estradi, a malo ko zna da iza sebe ima i visoko obrazovanje. Iako je diplomirala na Fakultetu muzičke umetnosti, u mladosti nije ni pomišljala da će se baviti narodnom muzikom. Ipak, jedan nagovor i prva zarada promenili su joj život i odredili dalji profesionalni put.

- Za mene su narodnjici bili "ne nikako". Rekli su mi da probam i da naučim samo tri pesme, i tako sam ja počela. Osladilo mi se pa je došla prva plata od mog šefa, tj. tate i kad sam dobila prvu platu nisam imala vremena za Akademiju jer sam morala da skidam nove pesme za nastupe - iskreno je ispričala pevačica.

Ovako je ona nekada izgledala:

Vanesa Šokčić nekad i sad Foto: Printscreen YouTube, Printscreen

Nakon što je zakoračila u svet narodne muzike, Vanesa je počela da nastupa na velikim veseljima, a posebno pamti svoje prvo iskustvo na romskoj svadbi, gde je imala priliku da peva uz velika imena estrade.

- To mi je bila prva romska svadba koju sam pevala, tu je bio pokojni Šaban, Mića Nikolić je svirao i za mene je to bio doživljaj. Ja prvi put u životu krećem da pevam romsku svadbu, to je za mene bio šok, šta sam tamo videla... To nikada u životu nisam videla, takve običaje i kako oni to organizuju - otkrila je Vanesa.

Kada je reč o privatnom životu, pevačica godinama uživa u stabilnoj vezi, a iako partnera naziva suprugom, ističe da nisu želeli da svoj odnos ozvaniče pred matičarem. O njihovom upoznavanju govorila je kratko, ali emotivno.

- Srca su nam se prepoznala - rekla je Vanesa.

Vanesa Šokčić Foto: Petar Aleksić, Kurir

Iako njenog partnera retko viđamo u javnosti, pevačica naglašava da ga ne krije, već poštuje njegovu odluku da se ne eksponira, s obzirom na to da se ne bavi javnim poslom.

- Ja ništa ne krijem. Ni svog supruga ne krijem, samo smatram da on nije deo šou-biznisa. Radi potpuno drugi posao i mislim da nije potrebno da se eksponira - poručila je pevačica.

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Stars 629 11.10.2026 Izvor: Kurir TV