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Ćerka Harisa i Meline Galić nekada Džinović, Đina Džinović, podelila je na svom Instagram profilu emotivnu privatnu prepisku sa svojom bakom, koju od milja zove „Nanika moja“. Mlada influenserka pohvalila se kulinarskim umećem poslavši snimke pripremljenog zdravog obroka koji čine pečeni losos, batat, prokelj i sveža zelena salata.

Baka nije krila ponos kada je videla tanjir svoje unuke, pa joj je odmah uzvratila rečima punim topline i podrške. "Sunce moje, super zdravo i bravo da znaš sebi skuvati, ponos nanin“, napisala je baka uz emotikone srca i poljupca. izmeni malo ovo ali ostravi ovo šta je nana rekla

Foto: Preent Screen

Ova dirljiva i nežna poruka raznežila je mnogobrojne pratioce na društvenim mrežama, pokazavši koliko je Đina privržena svojoj porodici.

Hoće kukove kao Kim Kardašijan

Podsetimo, često se spekuliše o estetskim intervencijama koje je Đina radila na sebi.

Đina je jednom prilikom na storiju otkrila da je ubrizgala 3 mililitra hijalurona kako bi joj usne izgledale lepše i punije. Nekad je imala problem sa gojaznošću, pa se pridržavala strogih dijeta i redovnih treninga, ali ono što nije uspela da reši su udubljenja na kukovima. Ona je odlučila da taj problem pošto sankcioniše te se podvrgla estetskoj korekciji hijaluronom.

U jednoj poznatoj klinici u Beogradu navodno je ubrizgala određenu kubikažu hijaluronskih filera u kukove kako bi dobila Kim Kardašijan efekat.

1/7 Vidi galeriju Đina Džinović Foto: Printscreen/Instagram

Inače, takođe se spekuliše se da je Đina korigovala i nos jer su slike od pre i slike od sad poprilično drugačije. Mnogi komentarišu da je ugradila i silikone, ali mlada influenserka to još uvek nije potvrdila.

Izgled Đine Džinović, po rečima influenserke, do pre dve godine bio je potpuno drugačiji.

- Bila sam kao loptica, Đina od pre dve godine i ova sada su potpuno dve različite osobe. Korigovala sam ishranu i volim da lažem da vežbam, iako to vrlo retko činim, ali to su neke stvari koje delim sa pratiocima. Recimo imala sam i katastrofične probleme sa licem, mnogo sam se potrudila da bude danas ovakvo kakvo je, dohvatio me je, između ostalog, i pubertet, stoga pokušavam da devojkama objasnim da su bubuljice normalna stvar - kazala je Đina tokom gostovanja u jednoj emisiji.