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Modna kreatorka Melina Galić nekada Džinović godinama je privlačila pažnju javnosti zbog braka sa pevačem Harisom Džinovićem, a nakon njihovog razvoda njen privatni život ponovo se našao u centru interesovanja. Ipak, malo ko zna detalje iz njene mladosti, kao i da je svojevremeno bila nadomak fakultetske diplome, ali je odlučila da krene potpuno drugačijim putem.

Foto: Printscreen/Instagram

Melina je jednom prilikom otvoreno govorila o obrazovanju, životnim odlukama i prioritetima, a njena izjava o tome šta je najvažnije za jednu ženu izazvala je posebnu pažnju.

Naime, bivša supruga Harisa Džinovića rođena je 1982. godine u Bihaću, odakle se njena porodica kasnije preselila u Zagreb. U hrvatskoj prestonici završila je osnovnu i srednju školu, a potom je upisala studije engleskog jezika i lingvistike na Univerzitetu u Zagrebu.

Tokom studiranja nizala je uspehe i bez većih poteškoća polagala ispite, a 2002. godine stigla je do završne faze školovanja. Međutim, iako joj je do diplome ostalo malo, odlučila je da prekine studije, što je posebno teško palo njenoj majci.

Melina je godinama kasnije priznala da zbog te odluke nije zažalila, ali je istovremeno istakla da drugima ne bi savetovala da krenu njenim stopama.

1/5 Vidi galeriju Melina Džinović zna kako da skrene pažnju na sebe Foto: ATA Images / Antonio Ahel, Nemanja Nikolić, Petar Aleksić, Shutterstock, ATAIMAGES

- Ja sam posao kasno počela, sa 29-30 godina, ali opet meni je to bilo pravo vreme. Moja deca su imala šest i sedam godina, bitne stvari su bile na mestu. Ja sam ostavila fakultet u četvrtoj godini, nisam ga završila i nisam zažalila. Majka je samo pričala "Moraš da diplomiraš, moraš da diplomiraš", ali ja nisam. To nije moj savet nikome, jer je velika žalost ostaviti fakultet godinu dana pred diplomu. Na kraju krajeva najvažnije za ženu nije da diplomira. Najvažniji je taj muškarac za koga ćeš da se udaš, jer ti on definitivno odredi celi život - rekla je ona pre nekoliko godina u emisiji "Magazin In".

Ova njena izjava danas posebno privlači pažnju imajući u vidu da je iza nje dugogodišnji brak sa Harisom Džinovićem, sa kojim ima dvoje dece, Đinu i Kana.

Iako je tada isticala koliko izbor životnog partnera može da utiče na sudbinu žene, njen brak sa poznatim pevačem kasnije se završio razvodom. Melina je u međuvremenu izgradila karijeru modne kreatorke, a njene nekadašnje reči o braku, obrazovanju i životnim prioritetima ponovo dobijaju na značaju.

"Otac joj, očigledno, nije potreban, ima zamenskog tatu"

1/5 Vidi galeriju Muzička institucija Foto: Damir Dervisagić, Miloš Nadaždin

Podsetimo, Haris Džinović je nedavno komentarisao vest da je bivši dečko njegove ćerke Đine uhapšen.

Nemam pojma o tome, veruj mi. Nisam ni video tu vest. Đina i ja smo se razdvojili, prema tome, šta? Ona živi svoj život, a ja svoj. Tako je izabrala. Otac joj, očigledno, nije potreban, ima zamenskog tatu. Ne opterećujem se time.

Govoreći o tome da li su i dalje otuđeni i da li među njima nema nikakve komunikacije, pevač je naglasio da je organizovao svoj život i da je odluka na njegovoj ćerki.

- Nismo u kontaktu. Ja sam svoj život organizovao, ona svoj. Ko želi da bude sa mnom, neka bude. Ko ne želi, ne mora. Svako bira svoj put i ja tu nemam šta više da kažem.