Slušaj vest

Pevačica Nataša Bekvalac iza sebe ima tri braka i isto toliko razvoda, a o ljubavi, muškarcima i intimnim odnosima nikada se nije libila da govori bez zadrške. Novosadska Barbika svojevremeno je iznenadila javnost kada je otkrila sa kojim poznatim muškarcima bi završila u krevetu, a za koga bi se bez mnogo razmišljanja ponovo udala.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Nataša je priznala je prvo da bi sa kolegom Sašom Kovačevićem imala intimne odnose, a onda je na spisak dodala i Nućija i košarkaša Bogdana Bogdanovića.

Ona je u učestvovala u igrici u kojoj je trebalo da izabere poznate muškarce kojima bi rekla "paljba", bila bi intimna sa njima ili bi možda uplovila u bračne vode sa njima.

- Jao bože, jako mi je neprijatno da o ovim muškarcima pričam kad je ova tema u pitanju - rekla je Nataša tad za "Radio S3", a potom izvukla nove ponuđene muškarce: košarkaša Nikolu Jokića, glumca Viktora Savića i muzičkog izvođača Gazda Paju.

- Neću da ispadne da nešto morališem. Šta god da kažem za Nikolu Jokića, čovek ima predivnu suprugu, mislim degutantno je. Viktor Savić mi je drugar, Gazda Paju ne poznajem. Hajde, možda mi se omane neki brak, ali i s**s, što da ne - rekla je Nataša kroz smeh, a onda se i omaklo.

U jednom krugu bili su ponuđeni Saša Kovačević, fotograf Dušan Petrović i Devito.

"Dušan Petrović paljba", rekla je Nataša a onda konačno priznala ko je njena "šoljica čaja".

- Da Saši Kovačeviću ne poznajem predivnu ženu, možda eventualno s**s i Devito brak! Da se i ja jednom dobro udam! - iskrena je bila bila Nataša, a na konstataciju da je Devito oženjen kratko je rekla: "Znam, ali šta sad!".

Priznala: "Vlasnici diskoteka prevrću očima na mene"

1/10 Vidi galeriju Nataša Bekvalac Foto: Kurir, Instagram Printscreen, Antonio Ahel/ATAImages

Pevačica se, inače, jednom prilikom tokom nastupa na bini u jednoj diskoteci, obratila ženskom delu publike i bez dlake na jeziku otkrila kako vlasnici klubova reaguju kada je angažuju: "Vlasnici diskoteka i klubova uglavnom prevrću očima kad ja treba da im gostujem. Ne vole me jer kažu da dolaze samo žene, čast izuzecima, a žene, kažu, ne troše. Nema velikog pazara kad ja dođem. A ja bih da poručim dragim mojim ženama da rade i da budu vredne, da plaćaju svoje piće i svoje račune. Da moji nastupi uvek budu puni žena koje imaju svoju lovu. Ja ću uvek pevati pesme samo za žene. Molim vas, radite".

Ovo njeno iskreno izlaganje izazvalo je oduševljenje prisutnih dama, koje su je nagradile velikim aplauzom.