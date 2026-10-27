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Pevačica Milica Dugalić, koja je 4. septembra operisana od kancera, uspešno se oporavlja. Milica se sada oglasila na društvenim mrežama, povodom praznika Svete Petke, s posebnom porukom.

- Sveta Petko, Božija svetiteljko, moli Boga za nas - poručila je ona uz selfi.

Na slici je nasmejanua dok joj se mnogi dive na pozitivnom stavu tokom teškog perioda.

- Sasvim sam dobro. Upravo sam završila kontrolu na onkologiji, skinuli su mi konce. Operacija je prošla dobro, sada oporavak ide svojim tokom. Ja se osećam dobro, pridržavam se svih uputstava koje sam dobila i idem dalje. Sve vreme sam bila pozitivac i razmišljala da život ide dalje - poručila je nedavno Milica Dugalić.

Sestra joj pomaže

Kroz izazovni period najveći oslonac joj je bila porodica, a posebno starija sestra Milena koja je doputovala iz Kosovske Mitrovice kako bi neprekidno bila uz nju pre i posle operacije.