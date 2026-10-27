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Pokojna pevačica Ksenija Pajčin važila je za jednu od najatraktivnijih i najharizmatičnijih žena domaće estrade, a njene pesme i danas bude nostalgiju kod publike koja je odrastala uz njene hitove. Iako je njen život tragično prekinut, o njenoj karijeri, ljubavima i burnom emotivnom životu i dalje se govori.

Foto: Kurir / Marina Lopičić

Malo ko se danas seća da je Ksenija svojevremeno bila zaljubljena u jednog od najpoznatijih srpskih fudbalera, kojem je, kako se tada pisalo, posvetila i jedan od svojih velikih hitova. Svoja osećanja nije krila, a navodno ih je pretočila u pesmu koja je devedesetih godina bila veoma popularna.

Reč je o numeri "Sviđa mi se on", koju je pevačica objavila 1997. godine, a za koju je snimila i zanimljiv spot. Upravo su kadrovi iz spota godinama privlačili pažnju, budući da su, prema tadašnjim navodima, otkrivali identitet muškarca koji je osvojio njeno srce.

Bila zaljubljena u poznatog fudbalera

1/10 Vidi galeriju Ksenija Pajčin Foto: Printscreen/Instagram, Wikipedia, Luka šarac

Kako su svojevremeno prenosili mediji, Ksenija je bila u strastvenoj romansi sa legendarnim fudbalerom Predragom Peđom Mijatovićem, koji je u tom periodu važio za jednog od najuspešnijih sportista sa ovih prostora.

Prema tadašnjim pričama, upravo je Mijatović bio inspiracija za pesmu "Sviđa mi se on", a pevačica je navodno želela da kroz muziku pokaže koliko je zaljubljena.

Posebnu pažnju izazvao je spot u kojem su se pojavili kadrovi povezani sa poznatim fudbalerom, zbog čega su mnogi verovali da je numera posvećena upravo njemu.

Njihova ljubavna priča ponovo privlači pažnju

1/8 Vidi galeriju Ksenija Pajčin i Filip Kapisoda Foto: Printscreen You Tube, Printscreen, Dado Đilas

I godinama nakon objavljivanja pesme, fanovi su se u komentarima ispod spota na Jutjubu prisećali Ksenijine navodne romanse sa Mijatovićem, ističući da je u to vreme njihova ljubavna priča bila poznata javnosti.

Ksenija Pajčin ostala je upamćena po svojoj energiji, atraktivnom izgledu, neposrednosti i hitovima koji se i danas slušaju. Njena tragična sudbina potresla je čitav region, a detalji iz njenog privatnog života i danas izazivaju veliko interesovanje.

Priča o pesmi koju je, prema tadašnjim navodima, posvetila Peđi Mijatoviću samo je jedan od detalja iz njenog života koji mnogi nisu zaboravili.