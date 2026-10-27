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Poznata pevačica Emina Jahović svojevremeno je pokrenula sopstveni brend, koji je morala da ugasi. Kozmetički brend u početku je privukao veliku pažnju, ali, uprkos dobrom startu i naporima da opstane, posao je na kraju doživeo fijasko.

Emina je jednom otvoreno progovorila o tome i objasnila sve detalje koji su doveli do gašenja njenog biznisa.

- Moja maskara se proizvodila u istoj farbici gde se proizvod i "Saint Laurent". Znači, ja nisam želela da žene koje kupuju "YaEmina beauty" stavljaju bilo šta na svoje trepavice, bilo kakav puder. Nisam želela da sutra, kada izađe moja šminka, da se na bilo koji način žene pojave sa alergijama i problemima. Mi smo imali neverovatan marketing i sve je prošlo kroz sve moguće testove, ali nažalost, firma nije mogla da izdrži pet godina pandemije, kao i sve ostale manje firme - rekla je pevačica u "Tel cast".

1/5 Vidi galeriju Muzičari koji bi mogli da ocenjuju talente Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Printscreen/Instagram

"Shvatila sam šta je nostalgija"

Emina Jahović odavno živi u Istanbulu, a ne krije da joj je velika razlika između života tamo i u rodnoj Srbiji.