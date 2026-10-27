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Finansijska afera u Turskoj, u čijem se središtu našla Melis Sandal, supruga poznatog pevača Mustafe Sandala, bivšeg muža naše pevačice Emine Jahović, dobila je novi obrt. Nakon što je protiv Melis i njenog oca Džihana Sutšurupa pokrenuta istraga i izdate poternice, sada se na udaru nadležnih organa našla i njena majka Rejhan Sutšurup, kojoj je, prema pisanju turskih medija, zaplenjeno čak tri miliona dolara.

Advokat Melis Sandal Foto: Screenshot

Istraga koju vodi Glavno javno tužilaštvo u Istanbulu nastavlja da potresa porodicu Sutšurup, a najnoviji detalji ukazuju na to da se proveravaju i finansijske transakcije drugih članova porodice.

Majci Melis Sandal zaplenjena tri miliona dolara

1/5 Vidi galeriju Emina Jahović Foto: Damir Dervišagić, Dragan Kadić, Printscreen, Kurir

Kako prenose turski mediji, pozivajući se na novinara Buraka Dogana, na bankovnom računu Rejhan Sutšurup pronađena su tri miliona dolara, koja su potom zaplenjena.

Prema navodima koji su se pojavili u javnosti, sumnja se da je ovaj novac bio namenjen za prebacivanje u inostranstvo.

Ova mera usledila je nakon što je prethodno zaplenjena imovina njene ćerke Melis i supruga Džihana, koji se takođe dovode u vezu sa finansijskim malverzacijama koje se istražuju u okviru poslovanja investicionih fondova kompanije Tera.

Otac i ćerka navodno zaradili skoro tri milijarde lira

1/5 Vidi galeriju Mustafa Sandal sa novom ženom Foto: Printscreen/Instagram

Prema informacijama koje su navodno deo istražnog dosijea, Melis Sutšurup Sandal je tokom 2026. godine u fond Tera TLY uložila ukupno 13 milijardi i 673 miliona turskih lira, dok se njen navodni profit procenjuje na dve milijarde i 355 miliona lira.

Njen otac Džihan Sutšurup, prema istim navodima, investirao je tri milijarde i 707 miliona lira, a ostvario dobit od 639 miliona lira.

Ukupna zarada oca i ćerke, kako tvrde turski mediji, iznosila je približno tri milijarde turskih lira.

Međutim, njihovi advokati osporavali su pojedine navode koji su se pojavili u javnosti, a Melisin pravni zastupnik ranije je tvrdio da je novac njegove klijentkinje ostao u fondovima i da je ona zapravo jedna od žrtava finansijske krize.

Advokati se obratili tužilaštvu

1/5 Vidi galeriju Melis Sandal Foto: Preent Screen

Posebnu pažnju izazvala je informacija da su se advokati Melis i njenog oca 24. oktobra obratili Glavnom javnom tužilaštvu u Istanbulu, navodeći da njihovi klijenti žele da vrate zaradu ostvarenu preko fonda.

Kako se saznaje, tužilaštvo ih je uputilo na Fond za osiguranje štednih depozita (TMSF), koji bi trebalo da sprovede neophodne procedure.

Ipak, tačan iznos koji bi trebalo da bude vraćen još nije utvrđen, niti je potvrđeno da je novac već uplaćen.

Prema dostupnim informacijama, od početka istrage 25 osumnjičenih vratilo je ukupno 10,3 milijarde turskih lira.

Za Melis i njenim ocem raspisane poternice

1/6 Vidi galeriju Mustafa Sandal sa suprugom Foto: Preent Screen

Podsetimo, 29. septembra raspisane su poternice za Melis Sutšurup Sandal i njenim ocem Džihanom, a doneta je i odluka o zapleni njihove imovine.

Istragu vodi odeljenje za borbu protiv finansiranja terorizma i pranja novca pri Glavnom javnom tužilaštvu u Istanbulu, a zahtev za zaplenu imovine obuhvatio je 106 fizičkih i pravnih lica.

U okviru istog slučaja, 22. septembra uhapšeno je pet osumnjičenih, među kojima je bio i Emre Tezmen, predsednik Upravnog odbora kompanije Tera Investment Holding.

Oni se terete za više krivičnih dela, uključujući navodno organizovanje kriminalne grupe, prevaru u okviru poslovnih aktivnosti i kršenje Zakona o tržištu kapitala.

Oglasio se i Mustafa Sandal

1/5 Vidi galeriju Mustafa Sandal Foto: Printscreen, Profimedia, Printscreen Instagram

Nakon što je njegova supruga dospela u središte finansijske afere, oglasio se i poznati turski pevač Mustafa Sandal, koji je tokom koncerta u Ankari odlučno negirao bilo kakvu povezanost sa spornim transakcijama.

- Nikada, nikada nisam bio uključen u kupovinu ili prodaju sredstava na bilo koji način. Već 33 godine moj jedini izvor prihoda je muzika, zahvaljujući vašoj podršci - poručio je tada Mustafa Sandal.

Istraga se nastavlja, a ostaje da se vidi kakav će biti epilog finansijske afere koja je zahvatila više članova porodice njegove supruge.