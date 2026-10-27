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Voditelj Zoran Pejić Peja (61) ponovo je dospeo u centar pažnje javnosti nakon što je otvoreno progovorio o svom ljubavnom životu i otkrio da je njegova sadašnja partnerka čak 31 godinu mlađa od njega. Njegovo priznanje izazvalo je burne reakcije u studiju, a posebno oštra bila je Marija Kulić, koja nije želela da prećuti svoje mišljenje o tolikoj razlici u godinama.

Zoran Pejić Peja Foto: Kurir Televizija

Naime, tokom gostovanja u emisiji "Magazin in“, kod voditeljke Sanje Marinković, Peja je bez ustručavanja govorio o svojim emotivnim izborima, što je izazvalo žestoku raspravu. Pored njega i Marije Kulić, u studiju su bili i Rada Manojlović, Đorđe David i Bojana Lazić, a atmosfera se dodatno zahuktala kada je voditelj otkrio koliko su njegove partnerke bile mlađe od njega.

"Ja sam imao mlađu partnerku 27 godina, a sada je 31 godinu mlađa”, rekao je Peja.

Ovo priznanje odmah je osudila Marija Kulić, koja mu je bez ulepšavanja odbrusila:

"To nije normalno, čim možeš otac da joj budeš, to nije normalno”, rekla je Marija.

Peja je potom pokušao da proveri kakav je njen stav o obrnutoj situaciji:

"Je l može žena da bude starija od muškarca?”, upitao je Peja.

Međutim, Marija je ostala pri svom stavu i dala mu jasan odgovor:

"Može, godinu, dve”, dodala je Marija.

Zoran ima dva braka iza sebe

1/6 Vidi galeriju Zoran Pejić Peja Foto: Damir Dervišagić, Kurir Televizija, Damir Dervišagić, Sonja Spasić, Nemanja Nikolić

Zoran Pejić Peja ima dva braka iza sebe. Prvo je bio oženjen pevačicom Zlatom Petrović, sa kojom ima sina Jovana Pejića. Nakon razvoda uplovio je u novi brak sa 25 godina mlađom atraktivom crnkom Draganom.

Među njima je sve delovalo idealno, čak su jedno drugome poklanjali estetske korekcije.

- Njena je želja bila da ona meni pokloni zube, a moja želja je da ona uradi grudi. Ona je ispunila moje želje posle godinu dana, a ja sada ispunjavam njene - rekao je Peja u jednoj emisiji svojevremeno.

Razveli su se 2023. godine, posle 6 godina braka.

- Rastali smo se uz jednu kaficu, seli smo ujutru i svako je krenuo svojim životom. Ne zamerite što je ovako javno govorim, ali da ne bih svima objašnjavao pojedinačno. Nema tu nikakvog prljavog veša, ničeg lošeg, rastali smo se kao veliki prijatelji i drugari - istakao je on za domaće medije pre tri godine.