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Pevač Sloba Radanović nikada nije krio koliko je bio vezan za svog pokojnog oca Dušana, čiji ga je odlazak duboko pogodio. Njegov otac preminuo je 31. decembra 2019. godine, na dan kada je pevač imao zakazan novogodišnji nastup, a uprkos ogromnoj porodičnoj tragediji, Sloba je tada smogao snage da izađe pred publiku i zapeva.

Foto: Kurir

Iako su od smrti njegovog oca prošle gotovo četiri godine, bol zbog gubitka nije nestala, a pevač se sada prisetio njihovog poslednjeg susreta i reči koje nikada neće zaboraviti.

Posebno potresno bilo je njegovo priznanje da ga otac pred kraj života povremeno nije prepoznavao, zbog čega je svaki njihov susret za njega bio veoma emotivan.

"Samo sam želeo da me tata prepozna"

1/4 Vidi galeriju Sloba Radanović Foto: Printscreen YouTube

- To mi je jedan od težih trenutaka, jer je bio neki stadijum kada me nekad prepozna, a nekad ne prepozna. Ja sam jednom dolazio kući i razmišljam u sebi: "Samo da me tata prepozna". S vrata vidim da sedi i kaže: "Đe si, legendo moja?". Prepoznao me je i to mi je poslednje što mi je ostalo memorisano - ispričao je Sloba.

Pevač je priznao da su poslednji dani njegovog oca bili posebno teški za celu porodicu, ali da je zahvalan što nije dugo patio.

- Posle je bio vezan za krevet, nismo ni imali komunikaciju, ali zahvalan sam Bogu što je dostojanstveno otišao, nije se mučio. Svako veče se i dan danas zahvalim na tome. Ostale su nam samo lepe uspomene. On nas i dan-danas zasmejava. Često ga pokazem sinu na telefonu i kad ode kod babe vidi fotografije. Stalno mu ukazujem da je to deka i čak je nekoliko puta izgovorio - dodao je Sloba.

"Bog mi je uzeo jedno, a dao mi je drugo"

1/5 Vidi galeriju Sloba Radanović smršao Foto: Printscreen

Radanović je otkrio i da ga njegov sin neodoljivo podseća na pokojnog oca, posebno po pokretima, izrazima lica i ponašanju.

Kako je istakao, upravo mu ta sličnost predstavlja posebnu utehu, jer u svom nasledniku svakodnevno prepoznaje osobine čoveka kojeg je izgubio.

- Mali je on da to razume, mada me sin dosta podseća na oca, posebno gestilkulacijom lica, ruku, opšte ponašanjem svojim. Bog mi je uzeo jedno, a dao mi je drugo. Sve ono lepo što je moj otac imao, Bog je prebacio na mog sina, to je najlepše što je moglo da mi se desi - zaključio je Radanović.

"Moja supruga je na meti kritika"

1/12 Vidi galeriju Sloba Radanović sa suprugom Foto: ATA images, ATAImage, ATAIMAGES

Pored emotivne ispovesti o ocu, Sloba se osvrnuo i na negativne komentare koje on i njegova supruga Jelena dobijaju na društvenim mrežama.

Pevač je istakao da mu se nikada nije dogodilo da mu neko uživo kaže ono što mu zamera, već da se kritičari uglavnom kriju iza anonimnih profila.

- Nikad u životu. Kriju se iza lažnih profila, ali kada ne sme da stane iza svojih reči, već ti piše sa lažnih profila, to kao da se nikad nije ni dogodilo. Moguće da iza toga stoji neko ko mi je blizak, ne mora da znači, ali ima smisla - kazao je Radanović.

On je dodao da je i njegova supruga Jelena često izložena negativnim komentarima, ali da su vremenom naučili da se nose sa tim.

- Moja supruga je, takođe, na meti kritika. Počeli smo to da doživljavamo kao normalno. Kad mi neko bude lično rekao u lice onda ću ga uvažiti. Sve dok to nije vređanje i pretnja doživim to kao samo mišljenje. Ne vidim da naš način života može da utiča na druge i da zbog toga neko gaji neku preteranu emociju da bi mi nešto uradio. To su sve bezazlene stvari - poručio je Sloba.

01:03 Sloba Radanović Izvor: Kurir