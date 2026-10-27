Slušaj vest

Poznati pevač narodne muzike Šeki Turković (72), koji je na estradnoj sceni prisutan već 46 godina, govorio je nedavno o svojoj karijeri, trenutnom životu i finansijskim izazovima sa kojima se suočava.

Iako se u javnosti dugo spekulisalo da živi u Americi i vozi kamione, Turković je odlučio da stavi tačku na te navode i otkrije šta zapravo radi.

- Ma kakvi kamioni, to nije istina! Ja vozim mali kombi, vozim poštu tamo gde živim. Odradim toliko da mi ne bude dosadno, a subotom pevam, ponekad, ne baš stalno. Nekada dve subote u mesecu, a nekada nijednu. Iskren sam celog života, u celoj mojoj karijeri, pa i sada.

Borba za egzistenciju

Šeki je penzionisan 2009. godine kada je dobio status umetnika. Međutim, iznos njegove penzije dostigao je tek oko 30.000 dinara.

„Otišao sam u penziju 2009. godine, dobio status umetnika. Penzionisali su me, ali to je neka mala penzija od 30.000 dinara“.

Pevač priznaje da je život sa ovim iznosom izuzetno težak i da su mu dodatni prihodi od pevanja neophodni kako bi preživeo:

„Vrlo je teško. Da mi nije još mikrofona, veruj mi, pitao bih se kako da preživim. Ali ja se nekako koprcam“.

1/6 Vidi galeriju Šeki Turković Foto: Kurir Televizija, printsccreen YT

Od vrha estrade do ratnih kriza

Prisećajući se perioda najveće slave, Turković ističe da je devedesetih godina bio u samom vrhu po popularnosti i tiražima u bivšoj Jugoslaviji.

„Devedesetih godina sam bio među dva pevača u Jugoslaviji po broju tiraža i popularnosti, ali prokleti rat je učinio mnogo toga. Nisam se interesovao i trudio da odem na bilo koju stranu, ostao sam onaj čovek koji sam bio u bivšoj Jugi. Ponosan sam što sam pevač iz eks Jugoslavije. Moja popularnost je onda bila tu i tamo, sve je bilo zaboravljeno i koliko sam prodavao ploča, ma sve“.

1/5 Vidi galeriju Šeki Turković Foto: Privatna Arhiva

Zbog teških okolnosti u tom periodu, zamalo je zauvek napustio muziku, ali ga je sačuvala podrška supruge Emine:

„Iskreno, ja sam mnogo puta u životu bio razočaran, ali to nikada nisam krio. Mene je rat unakazio i došlo mi je čak da bacim mikrofon i da ne pevam nikada više. Međutim, zahvaljujući mojoj supruzi Emini to nisam uradio jer me je bodrila i objašnjavala mi da će sve da se smiri i da prođe. I tako je i bilo, krenule su tezge“, rekao je on svojevremeno za medije.