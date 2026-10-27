LEGENDA NARODNE MUZIKE JEDVA SASTAVLJA KRAJ S KRAJEM! Prima penziju od 30.000 dinara i raznosi poštu da preživi: Nekako se koprcam
Poznati pevač narodne muzike Šeki Turković (72), koji je na estradnoj sceni prisutan već 46 godina, govorio je nedavno o svojoj karijeri, trenutnom životu i finansijskim izazovima sa kojima se suočava.
Iako se u javnosti dugo spekulisalo da živi u Americi i vozi kamione, Turković je odlučio da stavi tačku na te navode i otkrije šta zapravo radi.
- Ma kakvi kamioni, to nije istina! Ja vozim mali kombi, vozim poštu tamo gde živim. Odradim toliko da mi ne bude dosadno, a subotom pevam, ponekad, ne baš stalno. Nekada dve subote u mesecu, a nekada nijednu. Iskren sam celog života, u celoj mojoj karijeri, pa i sada.
Borba za egzistenciju
Šeki je penzionisan 2009. godine kada je dobio status umetnika. Međutim, iznos njegove penzije dostigao je tek oko 30.000 dinara.
„Otišao sam u penziju 2009. godine, dobio status umetnika. Penzionisali su me, ali to je neka mala penzija od 30.000 dinara“.
Pevač priznaje da je život sa ovim iznosom izuzetno težak i da su mu dodatni prihodi od pevanja neophodni kako bi preživeo:
„Vrlo je teško. Da mi nije još mikrofona, veruj mi, pitao bih se kako da preživim. Ali ja se nekako koprcam“.
Od vrha estrade do ratnih kriza
Prisećajući se perioda najveće slave, Turković ističe da je devedesetih godina bio u samom vrhu po popularnosti i tiražima u bivšoj Jugoslaviji.
„Devedesetih godina sam bio među dva pevača u Jugoslaviji po broju tiraža i popularnosti, ali prokleti rat je učinio mnogo toga. Nisam se interesovao i trudio da odem na bilo koju stranu, ostao sam onaj čovek koji sam bio u bivšoj Jugi. Ponosan sam što sam pevač iz eks Jugoslavije. Moja popularnost je onda bila tu i tamo, sve je bilo zaboravljeno i koliko sam prodavao ploča, ma sve“.
Zbog teških okolnosti u tom periodu, zamalo je zauvek napustio muziku, ali ga je sačuvala podrška supruge Emine:
„Iskreno, ja sam mnogo puta u životu bio razočaran, ali to nikada nisam krio. Mene je rat unakazio i došlo mi je čak da bacim mikrofon i da ne pevam nikada više. Međutim, zahvaljujući mojoj supruzi Emini to nisam uradio jer me je bodrila i objašnjavala mi da će sve da se smiri i da prođe. I tako je i bilo, krenule su tezge“, rekao je on svojevremeno za medije.
kurir.rs/blic