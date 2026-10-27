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Goga Sekulić i Stoja bile su specijalne gošće velike žurke MONTENEGUJMO, koja je u subotu, 24. oktobra, održana u M:tel dvorani Morača u Podgorici. Publika je uglas pevala Gogine najveće hitove, a posebnu pažnju privukao je „Mesečar“, koji je zahvaljujući TikToku i povezivanju sa Kristijanom Ronaldom ponovo postao viralan.

Podgorica je proteklog vikenda bila centar dobre zabave, a Goga Sekulić još jednom je pokazala da njeni hitovi ne poznaju granice generacija! Popularna pevačica nastupila je u okviru žurke MONTENEGUJMO, koja je prvi put stigla u Crnu Goru, i priredila veče ispunjeno muzikom, energijom i nostalgijom za velikim hitovima.

U M:tel dvorani Morača, uz dobro poznate melodije i atmosferu koja je iz minuta u minut dostizala vrhunac, nizali su se hitovi koje publika zna napamet. Čim su se začuli taktovi pesama „Gaćice“ i „Seksi biznismen“, prisutni su pevali uglas sa Gogom, pokazujući da njene numere i dalje imaju posebno mesto među ljubiteljima domaće muzike.

Ipak, jedan hit poslednjih dana ima poseban život na društvenim mrežama - „Mesečar“!

00:56 Goga Sekulić napravila lom u Podgorici Izvor: Privatna arhiva

Naime, ova pesma ponovo je dospela u centar pažnje, naročito na TikToku, gde se stih o „dresu sa brojem sedam“ povezuje sa Kristijanom Ronaldom. Portugalski fudbaler godinama je sinonim za čuvenu sedmicu, koju je nosio u reprezentaciji Portugala. Njegov zaštitni znak CR7 odavno je postao globalni brend, pa ne čudi što je upravo taj stih privukao pažnju korisnika društvenih mreža.

Tako je „Mesečar“, pesma koja je odavno poznata publici, dobio novu popularnost među korisnicima TikToka. Snimci, komentari i povezivanje stihova sa Ronaldom doprineli su tome da se numera ponovo sluša i deli, a interesovanje za nju proširilo se i van kruga onih koji su je pamtili od ranije.

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1/5 Vidi galeriju Promenila navike Foto: Dejan Milićević, Dejan Miličević

Poseban značaj događaju dalo je i prisustvo Stoje, koja je zajedno sa Gogom najavljena kao specijalna gošća večeri. Dve prepoznatljive zvezde domaće estrade bile su pravi mamac za publiku željnu provoda, a spoj njihovih muzičkih stilova uklopio se u koncept žurke koja slavi hitove i pesme koje su obeležile generacije.

Žurka MONTENEGUJMO održana je u subotu, 24. oktobra, sa početkom u 20 časova, u M:tel dvorani Morača u Podgorici. Organizatori su najavili i goste iznenađenja, a događaj je označio dolazak popularnog koncepta „Negujmo žurka“ u Crnu Goru, nakon uspešnih izdanja širom regiona.

Goga Sekulić, sudeći po reakcijama publike i trajnoj popularnosti njenih pesama, nastavlja da osvaja publiku gde god da nastupa. A dok se u Podgorici pevalo uz „Gaćice“ i „Seksi biznismena“, „Mesečar“ je dobio još jednu priliku da osvoji nove slušaoce, ovog puta zahvaljujući viralnom fenomenu na TikToku i čuvenoj Ronaldovoj sedmici.