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Pevačica Suzana Jovanović uoči velikog pravoslavnog praznika Svete Petke posetila je crkvu, gde je u miru i tišini čekala ponoćnu liturgiju.

Foto: Kurir

Dok su mnogi veče provodili u svakodnevnim obavezama, Suzana je odlučila da vreme posveti veri, molitvi i duhovnom miru.

Na fotografijama do kojih je došao Kurir vidi se pevačica kako sedi u crkvenoj klupi, okružena drugim vernicima, strpljivo iščekujući početak bogosluženja.

Suzana je bila nenametljiva, bez glamura i pompe, a njeno prisustvo u svetinji pokazuje koliko joj znače trenuci provedeni u molitvi.

Uoči praznika posvećenog jednoj od najpoštovanijih svetiteljki u srpskom narodu, pevačica je odabrala da veče provede u duhovnoj atmosferi, daleko od estradne scene i reflektora.

Foto: Kurir

Podsetimo, vernici Srpske pravoslavne crkve 27. oktobra obeležavaju praznik Prepodobne mati Paraskeve, u narodu poznate kao Sveta Petka, kojoj se mnogi obraćaju molitvama za zdravlje, mir i blagostanje.

1/5 Vidi galeriju Suzana Jovanović Foto: Petar Aleksić, Damir Derivšagić

Posetila je manastir Ostrog

Podsetimo, pevačica Suzana Jovanović, koja je prošle godine doživela veliki gubitak kada je ostala bez supruga Saše Popovića, nastoji da neguje svoj duh i trudi se da bude što bolji čovek. Kako je sama istakla, uvek se držala pravila da ono što ne želi sebi, ne poželi niti učini drugome.

Suzana je posvećena veri, ali je ujedno i smatra ličnom intimom, te retko govori o tome javno. Međutim, rešila je da otkrije šta joj se dogodilo kada je bila u poseti manastiru Ostrog kod Svetog Vasilija Ostroškog. Tom prilikom je prvi put prespavala u manastirskom konaku.

- Moram da vam kažem da su kreveti oni vojnički, metalni i dušek je tanak. Bilo nas je više od 20 u prostoriji, ja sam legla tu noć i spavala kao u hotelu sa sedam zvezdica - ispričala je pevačica za domaće medije.

Ispričala je da ih je tokom noći pratila posebna energija, zbog koje im ni skromni uslovi nisu predstavljali problem. Istakla je da je sve to doživela kao pravo čudo, naglašavajući da veruje da se ništa ne događa slučajno i da vera čoveku može dati snagu za koju nije ni znao da je poseduje.