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Dok se sve češće spekuliše o sujeti i narušenim odnosima među zvezdama devedesetih, Ella B otkrila je kakva atmosfera zaista vlada među kolegama kada se reflektori ugase.

Ella B Foto: Dejan Milićević

U susret velikom muzičkom spektaklu „90s vs 00s“, koji će 14. novembra biti održan u novosadskom

SPENS-u, ponovo su u centru pažnje zvezde koje su obeležile dve muzičke epohe, ali i njihovi međusobni

odnosi.

Nakon što se u javnosti povela priča o tome da Indira iz grupe Colonia nije želela da se druži sa ekipom devedesetih. Ella B, međutim, ne pokušava da predstavi estradu kao veliku porodicu. Naprotiv, priznaje da

privatna druženja sa kolegama nikada nisu bila deo njene svakodnevice.

„Nikada se ja nisam preterano družila sa kolegama privatno, na zajedničkim nastupima smo uvek imali korektan odnos i tada i sada.“ započinje Ella B

1/14 Vidi galeriju Ella B nekad i sad Foto: Printscreen/Youtube, Pritnscreen

Ipak, pevačica smatra da su godine, iskustvo i ostvarene karijere učinili svoje, pa danas među zvezdama vladaju poštovanje i podrška.

„Sadašnji susreti su puni međusobnog poštovanja i podrške, zato što smo ostvareni ljudi.“ otkrila je Ella B

I dok pojedine njene kolege imaju čitav arsenal neprijatnih iskustava sa nastupa, Ella tvrdi da je nju publika

tokom karijere poštedela takvih situacija.

„Hvala Bogu sa svojih nastupa i koncerata imam samo pozitivna iskustva.“

NA NASTUPE IŠLA UZ PRATNJU KFOR-A! ELLA B OTKRILA DETALJE KOJI SU MALO KOME

POZNATI!

1/10 Vidi galeriju Ella B nekad i sad Foto: Danilo Cimbaljević/Promo, Printscreen/Youtube

Iako je tokom karijere nastupala širom sveta, Ella B posebno pamti koncerte u srpskim enklavama na Kosovu

i Metohiji, na koje je putovala uz pratnju KFOR-a.

„Imala sam koncerte širom sveta, ali najveći utisak su mi ostavili koncerti u srpskim enklavama na Kosovu i

Metohiji, koje nisam želela da otkažem, pa sam morala da putujem uz pratnju KFOR-a da bih pevala našim

ljudima širom našeg Kosova i Metohije.“

Ovim priznanjem pevačica je pokazala da su joj pojedini nastupi značili mnogo više od običnog

profesionalnog angažmana, a uspomenena susrete sa publikom u srpskim enklavama ostale su među najupečatljivijim trenucima njene karijere.

Ella B će se 14. novembra ponovo naći na velikoj sceni, rame uz rame sa brojnim zvezdama devedesetih i

dvehiljaditih, na spektaklu u novosadskom SPENS-u, gde će publika imati priliku da se podseti hitova koji su

obeležili generacije.