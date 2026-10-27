„TREĆEG MUŽA SAM VARALA U NJEGOVOM STANU!“ ŠOKANTNA ISPOVEST NAŠE GLUMICE (85): Dva puta se razvela do 22. godine, a zbog detalja iz braka svi će zanemeti!
- Eva Ras je ispričala da je sa trećim suprugom Radomirom Stevićem Rasom na početku braka bila razdvojena dva meseca, pa je imala afere dok je on bio u Rusiji.
- Otvoreno je govorila i o drugom braku, navodeći da je suprug bio narkoman i da je zbog droge odmah tražila razvod.
Glumica Eva Ras, koja se udavala tri puta, govorila je ranije za Kurir o počecima svog braka sa trećim suprugom Radomirom Stevićem Rasom.
- Iz vremena sam gde je važilo: "Prvo se udaj, pa onda skidaj gaće!" S Rasom nisam imala ni prvu bračnu noć, odmah je otišao u Rusiju u posetu. Nisam ga videla dva meseca i mislila sam da će taj brak biti kao i prethodna dva. Zato sam imala neke afere tokom ta dva meseca. Dolazila sam u garsonjeru u kojoj smo živeli, a izlazila sam u bioskop i vodila ljubav s nekim drugim muškarcima. Imala sam 22 godine, a već sam dva puta bila razvedena. Ras nije bio ljubav mog života u početku, tek je posle postao - rekla je glumica, pa dodala da joj je drugi brak bilo strašno iskustvo.
- Tad je postojala fama i obaveza da devojka mora da uđe nevina u brak. Prvi put sam se zato udala, a drugi put da me ne startuju kao razvedenu ženu, kao što je radio Slobodan Aligrudić. To je bilo još gore. Drugi brak mi je bio baš strašan. On je bio narkoman, ali mi nismo tad znali šta to znači. Kad sam ja probala šta on to smrče i šta radi, bila sam van sebe od toga. Kad sam se prizvala svesti, prvo što sam pomislila jeste kako taj čovek mene može da voli kad ne zna za sebe. I odmah sam tražila razvod. Bila sam očajna zbog te droge, svuda je bilo droge po kući. Nikad nije dao da to uradimo zajedno. Posle su mi pričale komšije da sam noću išla po tuđim stanovima i da sam bila potpuno van sebe. Posle su se javljali narkomani da pitaju šta sam uzela i da bi i oni voleli isto - priznala je Eva.
Pakao sa opijatima
Glumica je otvoreno opisala kroz šta je sve prošla nakon uzimanja narkotika, ističući da danima nije jela, pila niti spavala.
"Kad bih se nadrogirala, mislila bih da mogu da prođem kroz zid! Pipala bih zidove i činili su mi se mekani. Taj čudan osećaj u glavi trajao bi danima. Dva dana ne bih jela, pila, spavala, niti pišala! Nisam imala nikakve fiziološke potrebe. Kad bih sklopila oči, ukazivala bi mi se čudna priviđenja. To je bilo jezivo! Povraćala sam od psihičkog gađenja, jer sam izgubila sebe u svemu tome. Prošle su nedelje dok nisam došla sebi. Kad sam shvatila da stabilno stojim na zemlji i da zid nije mekan, znala sam da sam dobro. Razvela sam se od prvog supruga i prestala sa drogiranjem. Neću da pričam o njemu i otkrivam ko je. On ima svoj život i nemam pravo da mu ga zagorčavam. Ne samo njemu već i njegovoj deci i unucima", rekla je nedavno glumica.