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Glumica Eva Ras, koja se udavala tri puta, govorila je ranije za Kurir o počecima svog braka sa trećim suprugom Radomirom Stevićem Rasom.

- Iz vremena sam gde je važilo: "Prvo se udaj, pa onda skidaj gaće!" S Rasom nisam imala ni prvu bračnu noć, odmah je otišao u Rusiju u posetu. Nisam ga videla dva meseca i mislila sam da će taj brak biti kao i prethodna dva. Zato sam imala neke afere tokom ta dva meseca. Dolazila sam u garsonjeru u kojoj smo živeli, a izlazila sam u bioskop i vodila ljubav s nekim drugim muškarcima. Imala sam 22 godine, a već sam dva puta bila razvedena. Ras nije bio ljubav mog života u početku, tek je posle postao - rekla je glumica, pa dodala da joj je drugi brak bilo strašno iskustvo.

1/6 Vidi galeriju Eva Ras Foto: Kurir Televizija

- Tad je postojala fama i obaveza da devojka mora da uđe nevina u brak. Prvi put sam se zato udala, a drugi put da me ne startuju kao razvedenu ženu, kao što je radio Slobodan Aligrudić. To je bilo još gore. Drugi brak mi je bio baš strašan. On je bio narkoman, ali mi nismo tad znali šta to znači. Kad sam ja probala šta on to smrče i šta radi, bila sam van sebe od toga. Kad sam se prizvala svesti, prvo što sam pomislila jeste kako taj čovek mene može da voli kad ne zna za sebe. I odmah sam tražila razvod. Bila sam očajna zbog te droge, svuda je bilo droge po kući. Nikad nije dao da to uradimo zajedno. Posle su mi pričale komšije da sam noću išla po tuđim stanovima i da sam bila potpuno van sebe. Posle su se javljali narkomani da pitaju šta sam uzela i da bi i oni voleli isto - priznala je Eva.

Pakao sa opijatima

Glumica je otvoreno opisala kroz šta je sve prošla nakon uzimanja narkotika, ističući da danima nije jela, pila niti spavala.

1/10 Vidi galeriju Eva Ras filmske uloge Foto: Avala Film / AFP / Profimedia, Avala Film / Christophel Collection / Profimedia, Printscreen/RTS 1