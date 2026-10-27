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Pevačica i bivša učesnica "Elite" Matea Stanković ima veliki razlog za slavlje, a lepe vesti odlučila je da podeli i sa svojim pratiocima na Instagramu.

Nekadašnja učesnica rijalitija „Elita 8“ verila se, a romantičan trenutak obeležila je objavama koje su odmah privukle pažnju.

Matea je na Instagramu pokazala ruku na kojoj se nalazi prsten sa dijamantom, dok je u istoj objavi označila muškarca koji je osvojio njeno srce. Da je vest o veridbi dodatno raznežila, pokazala je i izborom muzike. Uz fotografiju je pustila pesmu „Udaću se ove godine“, čime je nagovestila da bi svadbeno veselje moglo da usledi u bliskoj budućnosti.

Od rijalitija do muzičke scene

Matea je javnosti poznata i po učešću u „Eliti 8“, ali i po neobičnom životnom putu koji je često prepričavala. Nadimak „kraljica bakšiša“ stekla je zahvaljujući nastupima na kojima je, kako se navodilo, uspevala da zaradi značajne sume novca.

Matea Stanković pokazala verenički prsten Foto: Prinstcreen Instagram

Njen put do muzičkog uspeha nije bio jednostavan. Ispričala je da je sa svega 50 evra otišla u Austriju, gde je u početku prihvatala različite poslove kako bi mogla da se izdržava. Među njima su bili čišćenje i peglanje, a preokret se dogodio kada je tokom jedne večeri na karaokama zaradila čak 800 evra pevajući. Upravo taj događaj podstakao ju je da se ozbiljnije posveti muzici.

Odnos sa Miljanom Kulić intrigirao javnost

Pored karijere, Matea je dospela u centar interesovanja i zbog odnosa sa Miljanom Kulić, sa kojom je bila bliska tokom boravka u rijalitiju. Njihova prisnost i izjave o međusobnom odnosu izazvale su brojne reakcije gledalaca.

Ipak, odnos dve nekadašnje rijaliti učesnice kasnije su obeležile nesuglasice i sukobi, nakon kojih su se udaljile. Matea je u javnim istupima govorila o svemu što se dogodilo, naglašavajući da se zbog prošlosti ne kaje, ali i da nema nameru da prva inicira pomirenje.

1/6 Vidi galeriju Matea Stanković Foto: Instagram, Antonio Ahel / Ata Images, Printscreen

Sada je, međutim, pažnju javnosti privukla lepim vestima iz svog privatnog života, a ostaje da se vidi kada će sa verenikom organizovati venčanje i izgovoriti sudbonosno „da“.