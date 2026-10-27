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Biznismen Mane Ćuruvija Kasper intrigira javnost otkako je u vezi sa pevačicom Minom Kostić, a sve više se govorilo i o njegovoj zaradi i o tome od čega živi u Americi.

Mane već duže vreme gradi stabilnu i uspešnu karijeru u Sjedinjenim Američkim Državama, gde je angažovan na odgovornoj poziciji u okviru izuzetno razvijenog sistema usluga parkiranja na jednoj od najprestižnijih i najzahtevnijih lokacija na svetu.

Uprkos velikom uspehu i upravljanju obimnim operacijama preko okeana, Kasper ističe da nikada nije zaboravio vrednost rada i truda.

Govoreći o svom radnom veku, obavezama i stavu prema poslu, on je jednom prilikom podelio detalje o svojoj poziciji i vrednostima koje neguje:

1/6 Vidi galeriju Mina i Kasper Foto: Printscreen, Printscreen/Instagram, Printscreen Instagram

- Nijedan posao mi nije stran. Kompanija u kojoj radim ima 88 garaža na Menhetnu i imamo mesečne klijente. U kompaniji u kojoj radim je zaposleno 1.500 radnika. Svašta nešto sam radio, svašta nešto pošteno, ne stidim se nijednog posla. Običan čovek, veliki radnik i ponosan sam što mogu sa punim ustima da kažem da sam uvek bio neko ko je zarađivao sa 10 prstiju - izjavio je Kasper nedavno.

Upravo su ga skromnost, radna etika i posvećenost izdvojili u očima javnosti. Njegova priča o uspehu koji se gradi isključivo sopstvenim trudom i poštenjem odlično se uklopila u sliku stabilnog partnera, pa mnogi zaključuju da je popularna pevačica pored njega pronašla iskrenu podršku i mir, dok drugi i dalje u pitanje dovode autentičnost njegovih reči i namera.

Kurir/Informer