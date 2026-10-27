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Prošlo je godinu dana od smrti legendarnog pevača Halida Bešlića, koji je preminuo 7. oktobra 2025. godine, nakon teške bolesti. Njegov odlazak potresao je čitav region, a iza muzičke legende ostale su pesme koje su obeležile generacije, brojna humanitarna dela, ali i značajna imovina koju je stekao tokom višedecenijske karijere.

Iako je bio jedan od najuspešnijih i najplaćenijih izvođača narodne muzike, Halid nikada nije krio da su mu supruga Sejda, sin Dino i unuci bili važniji od novca i popularnosti. Upravo zbog toga posebnu pažnju javnosti privukla je priča o njegovom testamentu i tome kome je namenio bogatstvo koje je stvarao tokom života.

1/5 Vidi galeriju Halid Bešlić Foto: Marina Lopičić, Najportal, Najportal

U testamentu navodno naveo jednog naslednika

Pevač je svoju imovinu navodno ostavio supruzi Sejdi, koja je preminula nedugo posle Halida, sa kojom je proveo gotovo pet decenija u braku.

Međutim, kako su tvrdili ljudi bliski porodici, posle Sejdine smrt sve je pripalo njihovom sinu Dini.

– Ja mislim da je on to sve ostavio Sejdi, ali da će se ona toga odreći ili se već odrekla u korist sina Dina. Oni su toliko divna porodica, tu nikad nije bilo drame, skandala, znalo se da bi Halid sve dao za porodicu. On je jednom i govorio da je za života prošao sve i video sve, a da sada sve radi za svoje unučiće jer su mu oni bili centar sveta – govorila je komšinica.

Ona je istakla da je Halid, uprkos ogromnoj popularnosti, ostao jednostavan čovek, kome su porodični mir i sigurnost najbližih predstavljali najveće bogatstvo.

– Znate, Halid je često govorio da mu slava ništa ne znači ako ne zna da su mu žena i dete dobro. Govorio je da je sve što je stekao, stekao zbog njih, da ih obezbedi. Nije jurio luksuz, voleo je mir, porodicu, roštilj u dvorištu i unuke koji mu trče u zagrljaj – ispričala je komšinica.

1/10 Vidi galeriju Halid Bešlić je srce posvetio supruzi kojoj je otpevao zadnju pesmu u životu i karijeri Foto: Pritnscreen/Youtube, Print Creen Youtube

Bogatstvo se procenjivalo na milione evra

Tokom karijere duge više od četiri decenije Halid Bešlić nije ulagao samo u muziku već i u nekretnine i privatne poslove. Prema medijskim procenama, vrednost njegove imovine dostizala je čak 13 miliona evra, mada ta suma nije zvanično potvrđena.

U njegovom vlasništvu, prema ranijim pisanjima medija, nalazili su se nekretnine u Sarajevu i okolini, benzinska pumpa i motel, dok je posebnu pažnju privukla kuća na hrvatskom poluostrvu Pelješac.

Reč je o nekretnini u mestu Drače, površine oko 170 kvadratnih metara, sa bazenom, gde je pevač planirao da provodi mirnije dane sa porodicom.

Pored nekretnina i poslovnih ulaganja, važan deo njegove zaostavštine predstavlja i muzički katalog, odnosno prihodi povezani sa njegovim snimcima i pravima na pesme.

Ipak, o materijalnom bogatstvu retko je govorio. Mnogo radije je isticao da je najveći uspeh to što je uspeo da obezbedi svoju porodicu i sačuva odnos sa ljudima koje voli.

Život posvetio i pomaganju drugima

Osim po nezaboravnim pesmama, Halid Bešlić ostaće upamćen i po brojnim humanitarnim akcijama. Tokom ratnih godina organizovao je koncerte kako bi pomogao ugroženom stanovništvu, a nije prestajao da pruža podršku ljudima u nevolji ni u godinama koje su usledile.

Posebno se pamti njegov gest nakon katastrofalnih poplava u Bosni i Hercegovini 2014. godine, kada je svoj motel ustupio porodicama koje su ostale bez krova nad glavom.

Učestvovao je i u akcijama za prikupljanje pomoći bolesnima, ugroženim porodicama i ljudima kojima je bila potrebna finansijska podrška.

Upravo zbog toga mnogi su ga, osim kao velikog umetnika, pamtili kao čoveka koji nije zaboravio odakle je potekao.

Biografija Halida Bešlića

Halid Bešlić rođen je 20. novembra 1953. godine u zaseoku Vrapci, nedaleko od Knežine kod Sokoca, u Bosni i Hercegovini. Odrastao je na Romaniji, u porodici oca Muje i majke Behare, a ljubav prema muzici pokazivao je još kao dečak.

Prve pevačke korake napravio je kroz školske priredbe i kulturno-umetnička društva, a posebno značajan bio je njegov angažman u društvu „Zijo Dizdarević“.

Po zanimanju je bio tesar, ali je nakon odsluženja vojnog roka odlučio da se ozbiljnije posveti pevanju. Karijeru je gradio nastupajući po restoranima i kafanama u Sarajevu, gde je njegov prepoznatljiv glas brzo privukao pažnju publike.

Prvu singl ploču snimio je 1979. godine, a početkom osamdesetih usledili su hitovi koji su mu otvorili vrata velikih koncertnih dvorana.

Poseban uspeh postigao je pesmama „Neću, neću dijamante“, „Miljacka“, „Romanija“, „Prvi poljubac“, „Zlatne strune“, „Eh, kad bi ti“, „Okuj me, care“, „I zanesen tom ljepotom“ i „Ja bez tebe ne mogu da živim“.

Tokom višedecenijske karijere objavio je brojne albume i održao hiljade nastupa širom nekadašnje Jugoslavije, Evrope i sveta. Njegove pesme postale su nezaobilazan deo porodičnih slavlja, svadbi, ali i emotivnih trenutaka generacija koje su odrastale uz njegov glas.

1/5 Vidi galeriju Halid Bešlić ostavio veliki trag Foto: Youtube/BHRT - Radiotelevizija Bosne i Herc, Marina Lopičić, Printscreen/Youtube/BHRT - Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Marina Lopičić, Petar Aleksić

Veliku životnu dramu doživeo je 2009. godine, kada je teško povređen u saobraćajnoj nesreći. Uprkos dugom oporavku i trajnom gubitku vida na desnom oku, uspeo je da se vrati muzici i publici.

Privatno je bio izuzetno vezan za suprugu Sejdu, sina Dina i unuke Lamiju i Belmina. Porodicu je smatrao svojim najvećim životnim uspehom, a nije krio ni posebnu ljubav prema rodnom kraju i Sarajevu.

Poslednje godine života obeležili su brojni nastupi, druženja sa publikom i humanitarni angažman.

Halid Bešlić preminuo je 7. oktobra 2025. godine u Sarajevu, u 72. godini, ostavivši za sobom neutešnu porodicu i muzičko nasleđe koje je postalo deo istorije narodne muzike na Balkanu.