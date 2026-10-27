„DUGOVAO JE ZELENAŠIMA 300.000 MARAKA!“ Bivši menadžer otkrio nepoznate detalje iz prošlosti: Čola je sam dugovao 150.000!
- Dragan Zurovac Kiki tvrdi da je Zdravko Čolić krajem devedesetih zaradio 350.000 maraka, ali je morao da vrati i bratove dugove od 300.000 maraka zelenašima.
- Priča je ponovo aktuelna posle bombaškog napada na Čolićevu vilu na Dedinju, u kojem niko nije povređen, a trojica osumnjičenih su uhapšena.
Jedan od najvećih pevača na Balkanu, Zdravko Čolić našao se u centru pažnje javnosti nakon što je na njegovu porodičnu vilu na Dedinju bačena bomba, a ovaj incident pokrenuo je priče o njegovoj prošlosti. Među njima su i tvrdnje nekadašnjeg estradnog menadžera Dragana Zurovca Kikija, koji je otkrio da je Čola krajem devedesetih navodno morao da izdvoji čak 300.000 nemačkih maraka kako bi otplatio dugove rođenog brata Dragana Čolića.
Iako je decenijama važio za jednu od najuspešnijih muzičkih zvezda, malo je poznato sa kakvim se finansijskim problemima, prema Zurovčevim tvrdnjama, suočavao u pojedinim periodima karijere.
Brat dugovao zelenašima
Dragan Zurovac Kiki, nekadašnji menadžer grupe „Zabranjeno pušenje“, gostujući u podkastu „Gravitacija“ govorio je o saradnji sa Zdravkom Čolićem i otkrio detalje koji su iznenadili javnost.
Prema njegovim rečima, pevač je 1999. godine uspeo da zaradi 350.000 nemačkih maraka, ali značajan deo novca nije mogao da zadrži jer je morao da rešava finansijske probleme.
Zurovac je tvrdio da je Čolić, pored sopstvenih obaveza prema jednom biznismenu iz Bosne, preuzeo i vraćanje bratovih dugova.
- Čola je zaradio 350.000 maraka i keš mu je dat, kako bi vratio dugove nekome iz Bosne, ne bih da otkrivam kome. Bio je dužan 150.000 i vratio je bratove dugove od 300.000 maraka koje je uzeo kod nekih zelenaša i bio sam spreman da mu pripremim posao koji je donosio milione - izjavio je Zurovac ranije u podkastu.
Zurovac je svojevremeno izjavio da mu je saradnja sa pevačem ostala u neprijatnom sećanju, tvrdeći da Čolićeva finansijska situacija u tom periodu nije bila onakva kakvom ju je javnost zamišljala.
Bomba bačena na porodičnu vilu
Podsetimo, 3. februara 2026. godine, oko pet časova ujutru, nepoznati napadači bacili su eksplozivnu napravu u dvorište Čolićeve porodične kuće na Dedinju.
Snažna eksplozija izazvala je materijalnu štetu, a oštećeni su fasada, ograda i zelenilo, kao i automobili parkirani u neposrednoj blizini. Srećom, u incidentu niko nije povređen.
Na teren su izašli pripadnici policije i dežurni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, a nakon pokretanja istrage uhapšena su trojica osumnjičenih.
Viši sud u Beogradu odredio im je pritvor zbog sumnje da su učestvovali u napadima eksplozivnim napravama na dve porodične kuće, uključujući i Čolićevu vilu.
Čolić se oglasio iz Zagreba
U trenutku incidenta popularni pevač nije boravio u Srbiji. Nakon što je saznao šta se dogodilo, javno se oglasio i pokušao da umiri zabrinutu publiku.
– Nalazim se u Zagrebu, gde završavam poslednje pesme za novi album. U Beogradu je sve u redu, hvala Bogu da su svi dobro – poručio je tada Čolić.
Pevač je naglasio da razume veliko interesovanje medija, ali i upozorio na objavljivanje neproverenih informacija.
Istakao je da su pojedini navodi predstavljeni na način koji ne odgovara stvarnom stanju i pozvao da se sačekaju rezultati policijske istrage.
Malo ko zna pravo poreklo Zdravka Čolića
Iako je rođen 30. maja 1951. godine u Sarajevu i čitavog života isticao ljubav prema rodnom gradu, porodični koreni Zdravka Čolića vode u Hercegovinu. Njegov otac Vlado rođen je u selu Vlahovići, nedaleko od Ljubinja, dok je majčina porodica poreklom iz hercegovačkog kraja poznatog kao Trebinjska šuma.
U Vlahovićima se i danas nalazi stara kamena kuća u kojoj su rođeni Čolićev otac Vlado i deda Dušan. Nekadašnji porodični dom, koji je decenijama odolevao vremenu, sada je zapušten, obrastao u travu i korov, a deo krova je urušen.
Pevačev rođak Milivoje Čolić, koji živi u tom selu, svojevremeno je otkrio i zanimljive detalje o istoriji porodice.
Prema njegovim rečima, Čolići su u vreme osmanske vladavine imali ugledan položaj u selu, a jedan od predaka poznatog pevača bio je knez Šćepan. Zanimljivo je da je Čola, prema pričama rođaka, očevinu posetio samo jednom, i to u društvu svog brata Dragana, kada se raspitivao o porodičnim korenima.