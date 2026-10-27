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Jedan od najvećih pevača na Balkanu, Zdravko Čolić našao se u centru pažnje javnosti nakon što je na njegovu porodičnu vilu na Dedinju bačena bomba, a ovaj incident pokrenuo je priče o njegovoj prošlosti. Među njima su i tvrdnje nekadašnjeg estradnog menadžera Dragana Zurovca Kikija, koji je otkrio da je Čola krajem devedesetih navodno morao da izdvoji čak 300.000 nemačkih maraka kako bi otplatio dugove rođenog brata Dragana Čolića.

Iako je decenijama važio za jednu od najuspešnijih muzičkih zvezda, malo je poznato sa kakvim se finansijskim problemima, prema Zurovčevim tvrdnjama, suočavao u pojedinim periodima karijere.

Brat dugovao zelenašima

Dragan Zurovac Kiki, nekadašnji menadžer grupe „Zabranjeno pušenje“, gostujući u podkastu „Gravitacija“ govorio je o saradnji sa Zdravkom Čolićem i otkrio detalje koji su iznenadili javnost.

Prema njegovim rečima, pevač je 1999. godine uspeo da zaradi 350.000 nemačkih maraka, ali značajan deo novca nije mogao da zadrži jer je morao da rešava finansijske probleme.

1/5 Vidi galeriju Trudi se da bude neprimećen Foto: MONDO/Matija Popović, Filip Plavčić, ATA images

Zurovac je tvrdio da je Čolić, pored sopstvenih obaveza prema jednom biznismenu iz Bosne, preuzeo i vraćanje bratovih dugova.

- Čola je zaradio 350.000 maraka i keš mu je dat, kako bi vratio dugove nekome iz Bosne, ne bih da otkrivam kome. Bio je dužan 150.000 i vratio je bratove dugove od 300.000 maraka koje je uzeo kod nekih zelenaša i bio sam spreman da mu pripremim posao koji je donosio milione - izjavio je Zurovac ranije u podkastu.

Zurovac je svojevremeno izjavio da mu je saradnja sa pevačem ostala u neprijatnom sećanju, tvrdeći da Čolićeva finansijska situacija u tom periodu nije bila onakva kakvom ju je javnost zamišljala.

Bomba bačena na porodičnu vilu

Podsetimo, 3. februara 2026. godine, oko pet časova ujutru, nepoznati napadači bacili su eksplozivnu napravu u dvorište Čolićeve porodične kuće na Dedinju.

Snažna eksplozija izazvala je materijalnu štetu, a oštećeni su fasada, ograda i zelenilo, kao i automobili parkirani u neposrednoj blizini. Srećom, u incidentu niko nije povređen.

Na teren su izašli pripadnici policije i dežurni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, a nakon pokretanja istrage uhapšena su trojica osumnjičenih.

1/10 Vidi galeriju Kuća Zdravka Čolića posle bombaškog napada Foto: Petar Aleksić

Viši sud u Beogradu odredio im je pritvor zbog sumnje da su učestvovali u napadima eksplozivnim napravama na dve porodične kuće, uključujući i Čolićevu vilu.

Čolić se oglasio iz Zagreba

U trenutku incidenta popularni pevač nije boravio u Srbiji. Nakon što je saznao šta se dogodilo, javno se oglasio i pokušao da umiri zabrinutu publiku.

– Nalazim se u Zagrebu, gde završavam poslednje pesme za novi album. U Beogradu je sve u redu, hvala Bogu da su svi dobro – poručio je tada Čolić.

Pevač je naglasio da razume veliko interesovanje medija, ali i upozorio na objavljivanje neproverenih informacija.

Istakao je da su pojedini navodi predstavljeni na način koji ne odgovara stvarnom stanju i pozvao da se sačekaju rezultati policijske istrage.

Malo ko zna pravo poreklo Zdravka Čolića

Iako je rođen 30. maja 1951. godine u Sarajevu i čitavog života isticao ljubav prema rodnom gradu, porodični koreni Zdravka Čolića vode u Hercegovinu. Njegov otac Vlado rođen je u selu Vlahovići, nedaleko od Ljubinja, dok je majčina porodica poreklom iz hercegovačkog kraja poznatog kao Trebinjska šuma.

U Vlahovićima se i danas nalazi stara kamena kuća u kojoj su rođeni Čolićev otac Vlado i deda Dušan. Nekadašnji porodični dom, koji je decenijama odolevao vremenu, sada je zapušten, obrastao u travu i korov, a deo krova je urušen.

1/12 Vidi galeriju KURIR U VLAHOVIĆIMA: Zdravko Čolić potiče od KNEZOVA! Pradeda mu je bio knez Šćepan za vreme osmanlija! OVDE JE ŽIVELA LOZA ČOLIĆA Foto: Kurir/Danijela Vujsić

Pevačev rođak Milivoje Čolić, koji živi u tom selu, svojevremeno je otkrio i zanimljive detalje o istoriji porodice.