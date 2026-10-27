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Uvek rado viđen pred beogradskom publikom, umetnik prepoznatljivog i moćnog glasa Slavko Banjac koga još zovu i "čovek glas", obradovaće prestoničke obožavaoce velikim koncertom u mts Dvorani, zakazanim za 17. novembar, pod nazivom njegove istoimene pesme „Daleko negde ko zna gde“. Banjac je danas svoj drugi nastup u mts Dvorani za dve godine i najavio na konferenciji za medije u klubu Lisabon u mts Dvorani, istakavši da će te većeri izvesti numere iz svih perioda svoje karijere, ali da će pevati i pesme kolega koje do sada nikada nije izvodio, poput Džejevih pesama!



Banjac je na samom startu otkrio i da će specijalni gost koncerta biti Dženan Lončarević, ali je istakao da će ga kao i uvek do sada, na instrumentima pratiti "Barakuda bend":



"Prvo ću najaviti Baku Jovanovića koji je bio i prošli put, obožavam ga jer pruža specijalnu magiju tamburom, zatim Zoran Stojanović gitarista- on je svetski a naš, takođe biće još nekih gostiju, a specijalni gost biće Dženan Lončarević, momak koga izuzetno cenim i imamo izuzetnu komunikaciju, a svi znamo njegov impozantan opus i beskrajno sam mu zahvalan što će biti gost 17. novembra u predivnoj mts Dvorani".



Banjac je dodao i da će pevati hitove svojih kolega:



"Nisam do sada na koncertima pevao Džeja, tako da će obavezno biti Džejeva pesma, pevaću Zorana Kalezića, Marinka Rokvića, i naravno Luisaa i Tome Zdravkovića, to će biti neke od prelepih pesama koje su ostavile neizbrisiv trag u muzici, sa posebnom pažnjom i ljubavlju ću pevati sve te pesme i ko bude bio tu čuće kako to zvuči na Banjčev način."

Slavko Banjac Foto: Promo





A da mu je skoro četiri decenije duge karijere - ljubav uvek bila parola i odgovor na sve , poznati pevač tvrdi i dan danas i to uvek ponavlja:

"Ljubav je neprikosnoveni odgovor na sve za mene uvek bio! Ljubav prema porodici, prijateljima, muzici, ljubav uvek pobedjuje i to me je pratilo kroz čitav život i karijeru".



Kako je i ranije govorio publika je njegova najveća inspiracija, a kako ističe, njegova publika je specifična:

" Moja publika je najbolja i na to sam ponosan. Ne znam koliko nas ima, ali ja idem svojim putem muzike, to su ljudi kojima sam beskrajno zahvalan. Posle velike pauze, oglasili su se, vratili su mi osmeh. To su oni koji znaju da slušaju muziku, a ja u sebi nosim toliku energiju i količinu emocija. Taj moj trud i želja nemoguće je da se ne prenesu na publiku", kaže Banjac.

Slavko Banjac Foto: Promo





Da se uveliko raduje nastupu, ne krije. Ipak, nije lako iz opusa karijere duge 38 godina izabrati pesme koje će biti deo repertoara na koncertu. Ipak ono što je sigurno, Banjac je kako i sam poručuje uz sebe uvek imao bend kom veruje i sa kojim bi mogao da zasvira u bilo koje doba dana i noći.



Podsetimo, Banjac već gotovo četiri decenije ( od 1987. godine ) uspešno vlada muzičkom scenom, a svi ga prepoznaju po upečatljivoj boji glasa koja pleni. Do sada je snimio sedam studijskih albuma, vlasnik je i brojnih muzičkih priznanja, a naširoko je poznat po učestvovanju na brojnim humanitarnim koncertima. Njegovi hitovi i dan danas se mogu čuti na domaćim radio stanicama.





KARTE ZA KONCERT SE MOGU KUPITI NA MTSDVORANA.RS I BLAGAJNI MTS DVORANE.

