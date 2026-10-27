Slušaj vest

Pre pola veka napustila nas je čuvena pevačica Silvana Armenulić koja je tragično izgubila život u saobraćajnoj nesreći, a iza sebe ostavila supruga Radmila Armenulića i ćerku Gordana, koja je u tom trenutkuimala samo 12 godina.

Gordana je često isticala da joj je život bio veoma težak bez majka i da dan danas ne može da je preboli. Silvana je svoju mezimicu uvek vodila sa sobom gde god je mogla, pa su tako bile veoma vezane jedna za drugu. 

Inače, mnogi komentarišu da je Gordana nasledila lepotu od majke i da i te kako liči na nju.

Gordana Armenulić
Gordana Armenulić Foto: Pritnscreen/Facebook

Gordana je inače, diplomirala matematiku i radi kao profesor u jednoj gimnaziji. Ima sina i ne eksponira se u javnosti, a mnogi kažu da je evidento to da je lepotu nasledila od pokojne majke koja je važila za jednu od najlepših žena bivše Jugoslavije.

Gordana i danas se ne miri sa gubitkom majke, pa se na svaki njen rođendan oglašava na mrežama gde izkazuje svoju patnju

Podsetimo, čuvena pevačica Silvana Armenulić poginula je 10. oktobra 1976. godine u saobraćajnoj nesreći na autoputu Beograd - Niš. Nesreća se dogodila kada se pevačica vraćala sa koncerta iz Aleksandrovca. Sa Silvanom su nastradali i njena sestra Mirjana Barjaktarević i violinista Rade Jašarević.

Silvana Armenulić Foto: Printscreen YouTube, Printscreen/Youtube, Printscreen Facebook/Gordana Goga Armenulić

kurir.rs

Ne propustiteStarsPOTRESNA PORUKA I BIZARNI PREDMET OD KOGA PODILAZI JEZA: Evo šta smo zatekli na grobu Silvane Armenulić 50 godina od pogibije - Bila je i Lepa, ona je donela...
Silvana Armenulić Lepa Lukić.jpg
StarsOVA PEVAČICA JE KUMA MARIJI I VERICI ŠERIFOVIĆ! Ovo su detalji
marija-verica.jpg
StarsSILVANINA POSLEDNJA VOŽNJA ZAVRŠILA SE TRAGEDIJOM! Fotografija uništenog automobila ledi krv u žilama (FOTO)
silvana-armenulic.jpg
StarsSVI KAŽU DA SU ISTE! Ovo je ćerka Silvane Armenulić, sličnost je neverovatna
368782_462567063-1012330720909634-6881139919751831387-n_ls.jpg