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Pre pola veka napustila nas je čuvena pevačica Silvana Armenulić koja je tragično izgubila život u saobraćajnoj nesreći, a iza sebe ostavila supruga Radmila Armenulića i ćerku Gordana, koja je u tom trenutkuimala samo 12 godina.

Gordana je često isticala da joj je život bio veoma težak bez majka i da dan danas ne može da je preboli. Silvana je svoju mezimicu uvek vodila sa sobom gde god je mogla, pa su tako bile veoma vezane jedna za drugu.

Inače, mnogi komentarišu da je Gordana nasledila lepotu od majke i da i te kako liči na nju.

Gordana Armenulić Foto: Pritnscreen/Facebook

Gordana je inače, diplomirala matematiku i radi kao profesor u jednoj gimnaziji. Ima sina i ne eksponira se u javnosti, a mnogi kažu da je evidento to da je lepotu nasledila od pokojne majke koja je važila za jednu od najlepših žena bivše Jugoslavije.

Gordana i danas se ne miri sa gubitkom majke, pa se na svaki njen rođendan oglašava na mrežama gde izkazuje svoju patnju

Podsetimo, čuvena pevačica Silvana Armenulić poginula je 10. oktobra 1976. godine u saobraćajnoj nesreći na autoputu Beograd - Niš. Nesreća se dogodila kada se pevačica vraćala sa koncerta iz Aleksandrovca. Sa Silvanom su nastradali i njena sestra Mirjana Barjaktarević i violinista Rade Jašarević.

1/4 Vidi galeriju Silvana Armenulić Foto: Printscreen YouTube, Printscreen/Youtube, Printscreen Facebook/Gordana Goga Armenulić