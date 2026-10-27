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Nakon što su u javnost dospele vesti da su Relja Popović i Nikolija Jovanović svoju dugogodišnju ljubav krunisali brakom, popularni reper prvi put je progovorio o venčanju! On je nakon spektakularnog nastupa u Lincu u klubu “Nine” otvorio dušu i govorio o svom venčanju sa Nikolijom, ali i planovima za muuičku karijeru.

Iako važe za jedan od najskladnijih parova na domaćoj javnoj sceni, Relja i Nikolija godinama su svoju intimu čuvali daleko od očiju javnosti.

Zbog toga je vest o njihovom venčanju izazvala veliko interesovanje, a reper je sada prvi put prokomentarisao ovaj važan korak u njihovom odnosu.

Na pitanje kako je došlo do odluke o venčanju i da li je Nikolija naslućivala šta se sprema, Relja nije želeo previše da zalazi u detalje, ističući da privatni život i dalje želi da sačuva za sebe.

-Neću ja mnogo o tome. I dalje je to privatna stvar, podelili smo s ljudima onoliko koliko smo hteli - poručio je pevač.

Ipak, kada je upitan ko je pokrenuo inicijativu za venčanje, Relja je kratko i jasno odgovorio:

-Moja. Takav je red - rekao je kroz osmeh.

1/11 Vidi galeriju Nikolija i Relja na venčanju Foto: Marko Dejković, Vogue Adria

"Ljubomora mi uopšte nije na listi briga"

S obzirom na to da su oboje uspešni i popularni izvođači, koji često nastupaju pred velikim brojem ljudi, jedno od pitanja odnosilo se i na ljubomoru, kao i na to kako reaguju u potencijalno neprijatnim situacijama tokom nastupa.

Relja je, međutim, otkrio da mu ljubomora ne predstavlja problem i da postoje mnogo važnije stvari o kojima razmišlja.

-Ima mnogo većih briga od ljubomore. Nije mi ljubomora uopšte na listi nekih briga. Tako da je ne osećam. Nemam uopšte taj osećaj - iskren je bio reper.

Foto: Tarik Pepić

Foto: Tarik Pepić

Na pitanje da izdvoji poseban trenutak iz njihove ljubavne priče, Relja nije morao dugo da razmišlja.

-Taj poslednji, za njen rođendan i našu svadbu - odgovorio je, izdvojivši događaje koji su obeležili njihov privatni život.

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Tokom razgovora osvrnuo se i na reakcije publike na pesme grupe Elitni odredi, koje su izazvale veliko oduševljenje tokom njegovog nastupa u Lincu. Budući da se pitanje o mogućem ponovnom okupljanju i saradnji često postavlja, Relja je ponovio svoj dosadašnji odgovor.

-To je večno pitanje i večito isti odgovor: nemam to trenutno u planu - poručio je.

A kada je reč o muzici, pevač je otkrio i vest koju, kako kaže, do sada nije podelio ni sa kim u javnosti.

-Sredinom novembra izlazi treća trilogija za ovu godinu, još tri pesme sa kojima ću zatvoriti ovu godinu. Tri pesme, tri spota. To nisam rekao nigde do sada - otkrio je Relja.

Dodao je da su poslednju pesmu završili dan pre njegovog dolaska u Linc, te da se nada da će se publici dopasti nove numere.

Dok publika s nestrpljenjem očekuje novi muzički projekat, Relja je ovim razgovorom prvi put otvorenije govorio o venčanju sa Nikolijom, ali je još jednom pokazao da granicu između javne karijere i privatnog života pažljivo čuva.