Slušaj vest

Novak Đoković na svom imanju u Sremu zasadio je 2.000 korena lavande. Teniser je pre nekoliko nedelja stupio u kontakt s firmom koja se bavi sadnjom cveća i uređivanjem eksterijera gde je izrazio želju da na njegovom velepnom imanju ima lavande.

Nakon kratkih pregovora postigli su dogovor, a firma se nakon nekoliko dana uputila na njegovo imanje gde su zasadili 2.000 korena lavande.

Ekipa Kurira tada je stupila u kontakt s ljudima koji su se bavili Noletovim vrtom, i iako su hteli da ostanu anonimni odgovorili su na našu poruku.

- Porodica Đoković je divna. Mnogo smo srećni što smo radili u njihovom dvorištu. Zasadili smo 2.000 korena lavande i sve je to uz putanju koja vodi od kapije do kuće - rekla nam je devojka koja je sadila cveće, a na naše pitanje zašto baš lavande ona nam je odgovorila:

- Ha,ha... Pa zato što im se to cveće verovatno dopada. Ali ima toga da lavande rasteruju komarce, pa im se i to dopalo, jer ne žele smetnje tog tipa kada uživaju na svom imanju tokom leta - odgovorila nam je jedna od zaposlenih u firmi.

Inače samo jedan koren lavande košta najmanje 300.00 dinara, što znači da je Nole za samo jednu vrste biljke iskeširao više od 6.000 evra, ako ne računamo naplatu radnika koji su se bavili sadnjom.

1/9 Vidi galeriju Novak Đoković zasadio na Fruškoj gori palme i masline Foto: Printskrin Tik Tok

Podsetimo, Novak Đoković je na ovom imanju izgradio je velelepnu kamenu pećinu i bazen.

Ovo zdanje dugo se gradilo, a kako sad izgleda, može se videti na društvenim mrežama firme koja je izvodila radove. Pećina je od kamena, visine nekoliko metara. U unutrašnjosti je prostrana šupljina, a na gornjem delu nalaze se stepenice s leve strane koje vode do tobogana, koji se nalazi s desne strane.

Na sredini je vodopad iz kojeg se voda sliva direktno u prostrani bazen. Ovo zdanje izgrađeno je na velikoj površni u gornjem delu dvorišta, odmah pored jezera, koje je u privatnom vlasništvu.

1/5 Vidi galeriju Novak Đoković Foto: IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia, Ella Ling / Shutterstock Editorial / Profimedia, BURAK AKBULUT / AFP / Profimedia

Sve je, reklo bi se, urađeno sa stilom i posebnom pažnjom i zbog toga finalni izgled ostavlja bez daha. Čuveni teniser je, kako su ranije mediji pisali, uz pomoć svoje porodice u ovom selu u Sremu napravio ogromnu vilu, koja ima direktan prilaz Pavlovačkom jezeru. Đokovićevima bilo je izuzetno značajno da vikendica bude izgrađena u prirodi, pa su zato odabrali zelenilo skriveno daleko od očiju javnosti. Na ideju da se izgradi oaza mira u Vojvodini došao je Novakov otac Srđan, koji je želeo da se čitava porodica Đoković jednog dana odmara na jezeru. Letnjikovac njihove porodice prostire se na placu od nekoliko hektara sa pristanom na jezeru, a sam objekat, u koji su se nedavno uselili, ima oko 1.200 kvadratnih metara

Na pitanje koga najčešće viđaju da dolazi na imanje, stanovnici ovog malog mesta kazali su: - Najviše viđamo Srđana, Novak retko kad dolazi. Bio je pre nekoliko nedelja, šetao se sa ženom i decom. Srđan se dogovara s majstorima, trudi se da sve bude kako treba kada Novak dođe, te da svi porodično mogu da uživaju. Često sa prijateljima zna da sedi do kasno u noć - rekli su oni.