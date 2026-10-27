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Hasan Dudić, jedan je od pevača koji je obeležio jednu eru u muzici. Domaći mediji, posetili su naselje u kom živi pevač, a komšije su prvi put govorile o njemu kao čoveku ali njegovim zdravstvenim problemima.

Kako je za Alo! ispričala jedna od komšinica iz naselja u kom pevač živi, postoje dani kada ne izlazi iz kuće.

Komšije su otkrile da pevač u poslednje vreme ima velike probleme sa alergija, do te mere, da mu otežavaju kretanje.

-Hasan je divan komšija, neverovatan čovek i pravi dasa. Uvek se kulturno javi kada prođe, voli da popriča, takav je. Mnogo ga muče te alergije, nekad ne može da se kreće ali ne zato što ne može, već zato što mora da ostane unutra da se napolju ne bi izlagao polenu. Onda mu je još gore. Teško nam je da ga gledamo takvog, ali šta će. On je navikao, non stop ide kod lekara, svašta ga muči, ali je za svoje godine baš vitalan - rekla je komšinica.

1/5 Vidi galeriju Hasan Dudić sam i svoj Foto: Printscreen, Pritnscreen/Facebook, Kuriri televizija

Inače, pevač Hasan Dudić skoro se pojavio na koncertu koleginice, te je medijima otkrio da je pre toga imao moždani udar.

Pevač je ispričao da je imao ozbiljne probleme sa pritiskom i govorom, ali da je srećom uspeo da ih reši.

-U tom momentu bio mi je pritisak 190, bio je težak dan, neka kiša, a ja sam došao na snimanje. Pitali su me za brata i za Zlatu, nisam se ja svađao ni sa bratom, ni sa Zlatom. Zlatu svi pogrešno tumače, da li ja kada sam u toj situaciji da ne mogu razgovetno da pričam. Imao sam problema sa govorom, niko ne zna da sam imao i mali moždani udar, ali hvala Bogu jednom se rađa ovakav glas" - rekao je Dudić.