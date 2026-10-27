Slušaj vest

Poznati muzičar Zoran Tutunović Tutunpreminuo je nakon kraće bolesti, a sada je poznato i kada će biti ispraćen na večni počinak.

Naime, sahrana će biti održana 29. oktobra na groblju Lešće u Beogradu, gde će opelo početi u 11 časova, dok je sahrana zakazana za 11.30.

Vest o njegovoj smrti potresla je brojne prijatelje, saradnike i ljude sa estrade, koji se emotivnim porukama opraštaju od muzičara. Među prvima koji su se oglasili bili su Goca Božinovska i Miloš Bojanić, koji su teško primili vest o njegovom odlasku.

Iako je Tutunović bio poznat u muzičkim krugovima, manje je poznato da je bio u braku sa pevačicom Eleonorom Barudžijom, jednim od prepoznatljivih lica domaće estrade tokom osamdesetih godina prošlog veka.

Foto: Printscreen

Eleonora je pažnju javnosti privukla ne samo svojom lepotom i titulom mis sporta već i muzičkim talentom. Zajedno sa sestrom Izoldom činila je čuveni duo sestara Barudžija, koji je ostavio trag na jugoslovenskoj pop sceni.

Jedan od najznačajnijih trenutaka u njihovoj zajedničkoj karijeri dogodio se 1983. godine, kada su sestre Barudžija nastupile na Pesmi Evrovizije u Minhenu kao prateći vokali Danijela Popovića, izvodeći pesmu „Džuli“. Jugoslavija je tada osvojila četvrto mesto, a ova numera ostala je upamćena kao jedan od najvećih evrovizijskih hitova sa ovih prostora.

Odlazak Zorana Tutunovića Tutuna tako je rastužio njegove prijatelje i saradnike, dok će sećanje na njega nastaviti da živi kroz uspomene ljudi koji su ga poznavali i sa njim sarađivali.

Eleonora Barudžija, supruga Zorana Tutunovića Tutuna Foto: Youtube Ps

Tutun je pripadao onoj generaciji muzičkih stvaralaca čiji je rad bio neizostavan deo velike estradne mašinerije. Bio je jedan od ljudi koji su oblikovali zvuk domaće narodne muzike, a napravio je više od 300 hitova, za najveća imena sa naše estrade.