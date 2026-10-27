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POGODILA GA TAČNO U SRCE! Marko u transu dok sluša stihove ove pesme, emotivne scene u Eliti
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Marko Stefanović je zamolio Milana Popova da zapeva samo za njega.
Tokom proslave koja je danas organizovana u Beloj kući, učesnici su imali prilike da uživaju i u muzici.
Tom prilikom, Marka Stefanovića je posebno pogodila jedna pesma, te je zamolio svog cimera, Milana Popova da mu otpeva stihove iste. Mila je to sa zadfovoljstvom prihvatio, pa su pušionicom odzvanjali stihovi "Crno vino, crne oči, sve je crno oko mene".
Sanja Grujić i Marko Stefanović Foto: Printscreen, Petar Aleksić, Printscreen/Zadruga
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Ostaje da vidimo da li je Marko ovu pesmu posvetio svojoj bivšoj devojci, Sanji Grujić.
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