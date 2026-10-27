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Jovana Jeremić uživa u luksuznom odmoru sa partnerom Milošem Stojanovićem Tigrom koji ju je povodom rođendana iznenadio egzotičnim putovanjem, a njene fotografije sa plaže privukle su veliku pažnju javnosti.

Voditeljka Jovana Jeremić uživa u luksuzu i romantici. Popularna voditeljka otputovala je sa svojim emotivnim partnerom Milošem Stojanovićem Tigrom koji joj je, kako se navodi, ovo putovanje poklonio za rođendan.

Sudeći po fotografijama koje je objavila na Instagramu, Jovana ima mnogo razloga za osmeh, a prizori sa egzotične destinacije odišu pravim glamurom.

Voditeljka je pozirala na velikoj steni uz luksuznu peščanu plažu, u kratkom šortsu i atraktivnom topu koji je istakao njen bujni dekolte. Samouverena i raspoložena, Jovana je zauzela pozu koja naglašava njenu figuru, dok je morski ambijent čitavoj fotografiji dao notu egzotike i ekskluzivnosti.

Foto: Printscreen

Ipak, pored njenog izazovnog izdanja, pažnju su privukli i skupoceni detalji. Na njenoj ruci isticao se zlatni luksuzni sat, dok su minđuše i prstenje dodatno upotpunili stajling. Voditeljka je još jednom pokazala da voli upečatljive kombinacije u kojima se spajaju ležernost, ženstvenost i luksuz.

Kako se navodi, putovanje je poklon njenog partnera Miloša Stojanovića Tigra, sa kojim je Jovana odlučila da provede posebne rođendanske trenutke. Daleko od svakodnevnih obaveza, par ima priliku da uživa u odmoru, morskim pejzažima i romantičnoj atmosferi.

Fotografije sa plaže prikazuju Jovanu u opuštenom, ali efektnom izdanju, a čini se da je voditeljka rešila da rođendan proslavi baš onako kako voli.

Pogledajte dodatni snimak: