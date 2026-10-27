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Iako je tokom košarkaške karijere ostvario brojne uspehe, igrajući za Budućnost, Real Madrid, Virtus, Olimpiju i druge klubove, ali i reprezentaciju Crne Gore, Vladimir Dašić je široj javnosti najpoznatiji po ljubavnoj vezi sa pevačicom Milenom Ćeranić.

Vladimir je rođen 1988. godine u Podgorici. Njihova ljubav od samog starta intrigirala je javnost, jer je košarkaš bio oženjen kada je stupio u romansu sa pevačicom, s kojom je navodno varao trudnu suprugu.

Milena i Vladimir oštro negirali odnos

Milena Ćeranić Foto: Promo

Vladimir i Milena su vezu započeli polovinom 2011. godine na Zlatiboru, gde je on boravio zbog priprema sa reprezentacijom. Njihov turbulentan odnos s prekidima je trajao nekoliko godina. Milena je mesecima demantovala romansu o kojoj su svi brujali, iako su ih paparaci nekoliko puta uhvatili zajedno. Tako su nastale i fotografije kada je Dašić napuštao zgradu u kojoj Ćeranićka stanuje u Beogradu, nakon što je noć proveo kod nje.

Do zvaničnog raskida došlo je 2018. godine, kada je Vladimir odlučio da ipak ostane u braku sa svojom suprugom. Sudeći po retkim intervjuima poznatog košarkaša, ćerka je centar njegovog sveta.

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Foto: Saša Pavlić

U vreme kada su Milena i Vladimir bili u žiži interesovanja oštro su negirali da među njima postoje emocije, ali je pevačica nedavno priznala:

Izjave im se poklopile

Volela sam oženjenog čoveka i u čemu je problem? Sve stvari se prevaziđu, ali je jako bitno da priznate emociju, da je živite i osetite kako biste mogli da ne pravite gluposti u svom životu i nastavite da idete dalje. U stvari, moram da se ispravim, nisam volela oženjenog, nego zauzetog - rekla je ona.

Mada nije navela o kome je reč, i Vladimirove reči poklapaju se sa Mileninim, pa je tako on jednom prilikom šokirao izjavom:

Ko voli brak nek izvoli. Radije svoj potpis stavljam na sportske ugovore. Verujem u ljubav, ne u papir.

Milena Ćeranić Foto: Promo, Promo/Marko Arsić

Košarka mu je i dalje profesionalni izbor broj 1, od prošle godine je u dresu kluba iz Danilovgrada, a paralelno sa sportom u rodnom gradu bavi se i ugostiteljstvom.

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Stars 629 11.10.2026 Izvor: Kurir TV