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Javnim ličnostima se često događa da naprave lapsus u programu, ali što bi se reklo ‘ko radi taj i greši’.

Tako je pevač Dejan Ćirković Ćira uspeo da zbuni voditelja Živojina Krstića, ali i nasmeje do suza.

–Davne 2028. godine, ja ne mogu da verujem da je toliko prošlo, eto sad nekih 14 godina– počeo da je objašnjava pevač, a voditelj ga je upitao da ponovi koje godine se ova numera našla na Grandovom festivalu.

-Koje godine Ćiro?- ponovio je voditelj, a pevačev odgovor ga je ostavio bez teksta:

-Pa, 2028. godine!

Dejan Ćirković Ćira Foto: Nemanja Nikolić

Međutim, posle nekoliko sekundi Ćira je shvatio da se ‘ispalio’ te je prasnuo u smeh.

-Jao, majko gde ću ja, 2008. godine (smeh)!

Ni voditelj nije mogao da dođe do daha od smeha.

-Ti kao Vesna Zmijanac kad je rekla 1918. godine- našalio se Živojin.

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