PEVAČ MISLI DA JE U 2028.GODINI! Lapsus nasmejao milione, evo kako je reagovao kada je shvatio šta je rekao
- Dejan Ćirković Ćira je u emisiji napravio lapsus i rekao da je numera na Grandovom festivalu bila 2028. godine.
- Kad je shvatio grešku, ispravio se na 2008. godinu i nasmejao voditelja Živojina Krstića.
Javnim ličnostima se često događa da naprave lapsus u programu, ali što bi se reklo ‘ko radi taj i greši’.
Tako je pevač Dejan Ćirković Ćira uspeo da zbuni voditelja Živojina Krstića, ali i nasmeje do suza.
–Davne 2028. godine, ja ne mogu da verujem da je toliko prošlo, eto sad nekih 14 godina– počeo da je objašnjava pevač, a voditelj ga je upitao da ponovi koje godine se ova numera našla na Grandovom festivalu.
-Koje godine Ćiro?- ponovio je voditelj, a pevačev odgovor ga je ostavio bez teksta:
-Pa, 2028. godine!
Međutim, posle nekoliko sekundi Ćira je shvatio da se ‘ispalio’ te je prasnuo u smeh.
-Jao, majko gde ću ja, 2008. godine (smeh)!
Ni voditelj nije mogao da dođe do daha od smeha.
-Ti kao Vesna Zmijanac kad je rekla 1918. godine- našalio se Živojin.
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