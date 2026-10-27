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Starleta i bivša rijaliti učesnica, Aleksandra Subotić, u braku je sa 24 godine starijim biznismenom Predragom Pecom Raspopovićem sa kojim danas obeležava Svetu Petku. Ona je podelila delić atmosfere iz porodičnog doma u Novom Sadu.

Aleksandra je snimila malog Jovana kako sedi na čelu stola kao pravi domaćin. Dečak je bio u pantalonicama i elegantnoj beloj košulji, a na stolu se nalazio stari kolač "čupavac" koji sve vraća u detinjstvo.

Tu je bila i njena ćerka Magdalena, a Aleksandra je snimila i deo trepeze na kojoj smo mogli da vidimo suhomesnate proizvode i domaće kiflice.

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Foto: Printscreen

Oprostila mužu prevaru

Podsetimo, Aleksandra je godinama unazad u vanbračnoj zajednici sa Pecom koji ju je javno prevario sa njenom najboljom drugaricom Majom Marinković. Međutim, on amu je prevaru oprostila.

- Zato što sam ja takva. Smara me to, to je kao da je jedini muškarac na svetu da sam ja oprostila prevaru, kao da je to ne znam ni ja kakvo čudo. Žene to kriju, ali meni je to prva prevara u životu koju sam oprostila o kojoj je brujala cela Srbija. Svaka žena koju sam upoznala nekad je bila prevarena, tvoje je da pružiš šansu, ako je taj neko prokocka, tu se šansa više ne pruža zar ne. Ja sam oprostila tada svoj maksimum, rešila da zadržim porodicu na okupu i smatram da nisam pogrešila. Desilo se šta se desilo, Petar je posle svega korektan - rekla je ona tada za "Hajp".

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30:24
Stars 629 11.10.2026 Izvor: Kurir TV