OPROSTILA PRELJUBU, RODILA DECU DOSTA STARIJEM MUŠKARCU, PA SADA POKAZALA KAKO SLAVE SLAVU! Važan dan proslavili u čistom luksuzu
- Aleksandra Subotić i Predrag Peca Raspopović obeležavaju Svetu Petku u porodičnom domu u Novom Sadu, uz bogatu trpezu i prazničnu atmosferu.
- Na snimcima su njihova deca Jovan i Magdalena, dok je Aleksandra ranije javno rekla da je mužu oprostila prevaru i da je želela da sačuva porodicu.
Starleta i bivša rijaliti učesnica, Aleksandra Subotić, u braku je sa 24 godine starijim biznismenom Predragom Pecom Raspopovićem sa kojim danas obeležava Svetu Petku. Ona je podelila delić atmosfere iz porodičnog doma u Novom Sadu.
Aleksandra je snimila malog Jovana kako sedi na čelu stola kao pravi domaćin. Dečak je bio u pantalonicama i elegantnoj beloj košulji, a na stolu se nalazio stari kolač "čupavac" koji sve vraća u detinjstvo.
Tu je bila i njena ćerka Magdalena, a Aleksandra je snimila i deo trepeze na kojoj smo mogli da vidimo suhomesnate proizvode i domaće kiflice.
Oprostila mužu prevaru
Podsetimo, Aleksandra je godinama unazad u vanbračnoj zajednici sa Pecom koji ju je javno prevario sa njenom najboljom drugaricom Majom Marinković. Međutim, on amu je prevaru oprostila.
- Zato što sam ja takva. Smara me to, to je kao da je jedini muškarac na svetu da sam ja oprostila prevaru, kao da je to ne znam ni ja kakvo čudo. Žene to kriju, ali meni je to prva prevara u životu koju sam oprostila o kojoj je brujala cela Srbija. Svaka žena koju sam upoznala nekad je bila prevarena, tvoje je da pružiš šansu, ako je taj neko prokocka, tu se šansa više ne pruža zar ne. Ja sam oprostila tada svoj maksimum, rešila da zadržim porodicu na okupu i smatram da nisam pogrešila. Desilo se šta se desilo, Petar je posle svega korektan - rekla je ona tada za "Hajp".
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