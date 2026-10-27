Oprostila mužu prevaru

- Zato što sam ja takva. Smara me to, to je kao da je jedini muškarac na svetu da sam ja oprostila prevaru, kao da je to ne znam ni ja kakvo čudo. Žene to kriju, ali meni je to prva prevara u životu koju sam oprostila o kojoj je brujala cela Srbija. Svaka žena koju sam upoznala nekad je bila prevarena, tvoje je da pružiš šansu, ako je taj neko prokocka, tu se šansa više ne pruža zar ne. Ja sam oprostila tada svoj maksimum, rešila da zadržim porodicu na okupu i smatram da nisam pogrešila. Desilo se šta se desilo, Petar je posle svega korektan - rekla je ona tada za "Hajp".