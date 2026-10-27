Slušaj vest

Bivša zadrugarka Suzana Perović Blondi, poznatija kao majka pevača Sava Perovića nedavno je otkrila je detalje iz svog privatnog života, ali i šokirala priznanjem o Mensuru Ajdarpašiću.

Razotkrila aferu

Bivši zadrugar Mensur Ajdarpašić, poznat po burnim vezama u rijalitiju, ponovo je u centru pažnje Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Printscreen Zadruga, Printscreen Instagram

- Mensur je dolazio na masaže, dalje nećemo... Ostavićemo to za malo kasnije, nećemo sve na početku otkriti! Stalno je dolazio na masaže, što da ne dolazi. Treniramo zajedno, on u teretani, imamo jednu šumicu... Samo Mensur i ja u šumici, ponekad bude još neko... Šta ću ja kad volim mlađe - rekla je Blondi.

- Mensur, naravno, voli iskusnije - dodala je Suzana, pa otkrila detalje odnosa s Mensurom.

- Ima tu jedna osoba koja bi se šlogirala kada bi me videla. Ta osoba na desnoj ruci ima slovo ''S'' moje i tačku. Ne bi mu bilo prijatno kada bi me video, bili smo u vezi. Mislim da je sa desne strane stola. Bila je to rasprava zbog nekih stvari koje se ne mogu reći. Bili smo na plaži i takoreći u vezi - priznala je Blondi na Red tvu.

Unosan biznis

Majka pevača Sava Perovića, Suzana Blondi već određeno vreme prodaje svoje intimne fotografije i snimke na sajtu za odrasle, a njemu, kako je jednom prilikom otkrio, to ne smeta. Foto: Sonja Spasić, Damir Dervišagić, Sonja Spasić, Printscreen/Instagram

Podsetimo, majka pevača Sava Perovića, Suzana Blondi već određeno vreme prodaje svoje intimne fotografije i snimke na sajtu za odrasle, a njemu, kako je jednom prilikom otkrio, to ne smeta.

- Moja majka je otvorila profil na sajtu za odrasle i tamo plasira fotografije koje je i inače objavljivala na društvenim mrežama. Shvatila je na vreme da postoje platforme na kojima će neko da plati za to što će ona da objavi i nemam problem s tim, mene to ne ugrožava. Nije mi neprijatno da vidim fotografije svoje majke, a pričali su da moja majka radi za pare, to su gluposti. Da je ona radila za pare, ja bih imao barem jedan album sada – priznao je Savo.

Ne propustiteRijaliti"DEČKO MI JE REKAO: DOBRO SI SE SETILA DA PRODAJEŠ GOLE SLIKE!" Šok intervju majke poznatog pevača: Sinovi se ponose sa mnom! Sagradila imperiju u Crnoj Gori
suzana-perovic-blondi-sonja-spasic.jpg
StarsPRAO AUTOMOBILE, PRODAVAO SENDVIČE Savo Perović zarađuje od 17. godine: Sam sebi sam platio ekskurziju, prvi telefon...
savo-perovic.jpg
Stars"P*DERAST SAM MU BIO" TEK SAD PROGOVORIO! Pevač iz Zvezda Granda otkrio zašto mu Popović nije dodelio menadžera kao svima
Sprema se film o Saši Popoviću
StarsPEVAČ HITNO OPERISAN: Rešio se organa, sav u zavojima...
screenshot-58--copy.jpg

14:48
20260919-STARS-EP622-SUBOTA Izvor: Kurir TV