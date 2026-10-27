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Igor Todorović, poznatiji kao Dr Iggy, bio je na samom vrhuncu popularnosti tokom devedesetih godina, a potom se povukao iz javnosti. On je nedavno svojom bolnom ispovesti sve dotakao kada je rekao da se nada da će imati ko da ga sahrani.

Gubitak brata i majke ostavio je dubok trag na njegov život.

1/7 Vidi galeriju Dr Igi Foto: ATA images, Printscreen Instagram, Printscreen/Ami Dži šou

- Teško sam podneo smrt brata. Ne mogu da objasnim taj osećaj, pomutio mi se um. Rekao sam sebi "Moraš sam, nećeš imati u životu nikakvu podršku. Spremi se da budeš sam i to je to". Često volim da kažem da bih želeo da mi uzmu sve, kuću, kola i pare, samo da mi je on živ. Pre bih sedeo u gaćama na Pančevačkom mostu, bez dinara, znam da bih sa njim ponovo napravio sve, ali nažalost, to je nemoguće. Kad mi je teško odem na grob i popričam malo sa njim. Da li me čuje ili ne, ne znam, ali u svakom slučaju mi bude lakše. Kad god mi se u životu desi neki važan trenutak, ja to želim da kažem njemu - rekao je Dr Iggy nedavno, pa nastavio:

- Nemam porodicu, ni decu. Kad budem umro, pitanje je šta će biti sa mojom sahranom. Valjda će se neko setiti da me sahrani. To četvrto mesto na Topčideru se čuva za mene i to je to. Plaćam svoj grob. Pomišljao sam na samoubistvo posle mamine smrti. Shvatio sam da nemam nikoga na planeti i da više niko ne brine za mene i šta će mi život ovakav. To je bilo moje depresivno stanje. Tražio sam i zaštitu u jednom periodu, jer su neki momci krenuli da me maltretiraju. Mogao sam da završim kao pokojni Žarko Laušević, nakon čega sam odlučio sa pištolj sklonim od sebe.

"Živim život bez smisla"

1/5 Vidi galeriju DR Igi Foto: Printscreen

Premda nikada nije stao na ludi kamen, Dr Igi ističe da se i dalje nada ljubavi i porodičnom životu.

- Nikada nisam bio u braku i nemam decu, ali bilo je tu puno devojaka i veza. Trenutno je taj "status quo". Nije to ništa tragično, ima još vremena, izgledam kao da imam tridesetak godina i sigurno da ima još vremena za te stvari - rekao je on tada i dodao:

- Ja sam socijalno biće, nisam se rodio da budem sam. Kada vidim svoja iskustva u životu i šta se sve danas dešava, kažem - i bolje što sam sam, jer se ljudi prema meni ne ponašaju baš kako bi trebalo. Meni niko ne bi dao da usvojim dete, jer sam muškarac i živim sam. Bio bih divan otac, jer sam jako odgovoran, tačan i precizan. Moje dete bi imalo sve što treba i ne bi mu ništa falilo u životu. Dobio bih neki smisao života, jer bih posvetio život njemu. Ovako živim život bez smisla, jer su upravo deca smisao života. Koncerti će doći i proći, biće svega, ali nas neće biti. Ako ja ne budem imao muškog naslednika, porodica Todorović će se ugasiti