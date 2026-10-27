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Nakon što je nedavno dospela u centar pažnje javnosti zbog tvrdnji da je brutalno pretučena, starleta Ava Karabatić  ponovo je izazvala veliku pažnju na društvenim mrežama. Ovoga puta, povod su spekulacije o njenom ulasku u rijaliti "Elita", a Ava je odlučila da se oglasi na svom Instagram profilu i jasno stavi tačku na sva nagađanja o svom eventualnom učešću u popularnom formatu.

- Što se tiče Zadruge/Elite, da prekinem nagađanja - ne ulazim! Bila sam pozvana na razgovor još za prošlu sezonu, ponudila sam svoju cenu i nisu pristali. Ja sam možda ostala bez oca i milion stvari što mi se kasnije desilo, ali u rijaliti ne ulazim za sitno jer sam svesna sebe i da nosim gledanost - poručila je Ava bez dlake na jeziku.

Ava Karabatić ulazi u Elitu 9 Foto: Printscreen Instagram

Ona se potom osvrnula i na aktuelne rijaliti učesnice, ističući da je u ovom poslu daleko nadmoćnija.

- Nemam ništa protiv "rijaliti kolegica", ali daleko sam jači rijaliti igrač od Aneli, Maje, Stanije i ko još sve ima, a stalno se pojavljuju s pričama koje su već postale dosadne. Sigurna sam da uđem da bih ostala u zadnja tri kandidata, odnosno u finalu, kao i u svim rijaliti formatima u kojima sam bila. Jer ja posedujem nešto što drugi na silu pokušavaju, a to je spontanost, zato su me ljudi i zavoleli. Nisam glumica i prepuštam se trenutku i idem srcem - zaključila je Karabatićeva u svojoj objavi.

"Zvala sam hitnu"

Ava Karabatić, koja je nedavno pobegla iz doma u Resniku, gde je živela sa svojim doskorašnjim emotivnim partnerom, a potom ga ponovo prijavila za nasilje, oglasila se pre nekoliko dana na Instagramu.

Ava Karabatić Foto: Instagram, ATA images, Printscreen/Instagram, ATAIMAGES, Printscreen

- Zvala sam hitnu jer mi je jako loše, skoro sam pala u nesvest. Izašao mi je i hematom na oku od siline udarca koje sam primila. Zadržana sam u bolnici - napisala je Ava.

Na svom Instagramu objavila je i fotografiju na kojoj je pokazala povrede koje, kako tvrdi, ima nakon što je bila žrtva nasilja.

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30:24
Stars 629 11.10.2026 Izvor: Kurir TV