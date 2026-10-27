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Nakon što je pre nekoliko meseci stavio tačku na emotivnu vezu sa bivšom rijaliti cimerkom, Viktor Gagić je odlučio da život uzme u svoje ruke i energiju usmeri na fizičku formu. Umesto tugovanja, mladi sportista se vratio svojoj najvećoj strasti, a rezultati napornih treninga već su izazvali pravu buru na društvenim mrežama.

Nekadašnji učesnik „Elite 9” i mladi šampion u džudou priznao je na društvenim mrežama koliko mu je nedostajao rad na sebi, te sada praktično „ne izlazi” iz sale kako bi nadoknadio propušteno. Viktor Gagić je na svom Instagram profilu podelio kratak snimak u donjem vešu i u prvi plan istakao izdefinisano i mišićavo telo, čime je pokazao da trenira punom parom.

Ovakve objave privukle su veliku pažnju pripadnica lepšeg pola, pa mu u inbox redovno stižu nepristojne ponude i eksplicitne fotografije, naročito od starijih ženskih osoba.

Foto: Printscreen

"Starije dame mi šalju eksplicitne fotografije"

„Na poruke ne odgovaram, dobijam neke hejt poruke, ali ne obazirem pažnju na to... Ima i eksplicitnih poruka i slika šalju, pogotovo starije dame do četrdeset godina, možda i lažu, ali ne žalim se. Na to nekada i odgovorim zavisi šta mi stigne. Ne uzvraćam slikom mogu samo uživo da pogledaju šta hoće. Nikad u životu nisam poslao nikome takvu sliku, kod mene je sve uživo”, poručio je Gagić nedavno za "Blic".

Kada je reč o njegovom trenutnom emotivnom statusu, Viktor naglašava da je trenutno slobodan i da se sve svodi na šale i izlaske. Takođe se dotakao i odnosa sa poznatom pevačicom, istakavši da se povremeno čuju, ali da se još uvek nije dogodilo ništa konkretno.

Pogledajte dodatni snimak: