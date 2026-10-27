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Poznata pevačica Emina Jahović već dugo živi u Istanbulu, dok ne krije da joj je velika razlika između života tamo i u rodnoj zemlji, Srbiji. Ističe da nije upućena u dešavanja u familiji, pa otvoreno, sa setom u glasu, priča o tome.

Emina je nedavno otkrila kako se oseća u mestima koja su obeležila njen život - Novom Pazaru, gde je rođena, Beogradu, u kom je nekada živela, te Istanbulu, pa se osvrnula na familiju.

1/7 Vidi galeriju Emina Jahović Foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Beograd, Novi Pazar ili Istanbul? Pa, svaki ima nešto što nemaju drugi. To je tako. Živeti u inostranstvu, to je... Tek sam shvatila šta je nostalgija. Ja već 15 godina nemam luksuz da pozovem nekoga na kafu. Imam mnogo veliku familiju, neke od njih nikad nisam ni videla! A toliko smo blizu... To je neverovatno. Stalno mamu pitam: "Šta je bilo, mama, ko se rodio, ko se porodio, ko se ženi, ko se udao...". Pitam je, jer pojma nemam! Ne jer neću da znam, nego je prevelika porodica! Volim da moje sestre, rođake, dođu kod mene na kafu, da nam se deca druže. Ja ovde u Turskoj imam neka druženja, ali to nikad nije isto kao kad su to tvoji - istakla je Emina tad.

- U Beogradu su mi pravi prijatelji, oni su mi mnogo prisniji nego ljudi ovde... U Novom Pazaru mi bude lepo, ali mi vrlo brzo dosadi! To je jasno... Grad je prelep, mnogo ga volim, ali ne bih mogla više tamo da živim. Beograd isto, prelep, mnogo volim tamo da budem... U Beogradu sam najpozitivnija. Ali i tu ne bih mogla više da živim. A Istanbul... Gde budu moja deca tu ću biti i ja - dodala je bila pevačica za Face TV.

Njoj su u Srbiji dve bitne osobe - majka Senija i sestra Sabina.

U poslednjoj objavi sa sestrom, Emina je napisala:

- Jedina osoba koja sme da mi ide na živce i da se izvuče sa tim!

Mama Senija u prvim redovima

Podsetimo, Eminina mama sedela je u prvom redu na ćerkinom nedavnom koncertu u srpskoj prestonici, a bila je obučena u jesenje nijanse.

Foto: Instagram Screenshot

Senija izbegava da se pojavljuje u javnosti, dok ovu priliku, po svemu sudeći, nije želela da propusti.

Emina je mnogo puta isticala koliko joj znači majka, naročito nakon što je mlada ostala bez oca.