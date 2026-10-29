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Vladimir Tomović progovorio je o svom životu i uspehu koji je postigao sa svojim poslom.

Na samom početku je rekao da je strog prema sebi i da ne voli da priča o sopstvenim postupcima u superlativu.

"Pokreću me ružni komentari"

- Nije mi prorodno sam sebe da hvalim. Mogu da navedem hiljadu mana koje imam, ali sad sebe da hvalim... Ako nešto postigneš o tome treba da pričaju drugi. Ako nisi strog prema sebi, onda nećeš imati kredibilitet ni drugima ništa da kažeš. Smešno mi je kada uhvatimo i ove vajne rijaliti učesnike koji pričaju prelepo o sebi. Ne volim to. Lepo je čuti lepu reč o sebi, ali pokreću me ružni komentari - govorio je Vladimir u "Bunkeru" i dodao:

Foto: Printskrin/Instagram

"Postali smo jedan od najboljih klubova u Crnoj Gori"

- Zahvaljujući teškom i mukotrpnom radu postali smo jedan od najboljih klubova u Crnoj Gori. Kada je posao u pitanju nisam onaj Vladimir Tomović sa malih ekrana. Ne može ništa da me obeshrabri, znam koliko smo uložili truda u sve to i ponosan sam. Što se tiče TikToka, tamo sam čisto zbog zarade. Ne zanimaju me ti ljudi, prazni, lenji, koji nemaju ni vokabular ni kredibilitet. Pre nego što odem u lajv prvo odem u teretanu da se psihički pripremim. Hvala Bogu ja imam od čega da živim, od svog posla, ovo je samo dodatno.

1/6 Vidi galeriju Vladimir Tomović Foto: Instagram, Printscreen, Ana Paunković

Mane i kajanje

Tomović je nedavno javno pričao o svojim manama.

- Pričam nekad kao neka žena,tetka, sto na sat. Treba malo da ćutim, da budem mističan, a ja... Ma, imam sto mana. Tvrdoglav, budaletina, iskomprovitovao sam se kao nenormalan u rijalitiju. Kajem se za mnogo toga stvarno. Žao mi je što sam došao u situaciju da dignem ruku na žensko, ono u rijalitiju. Malo je specifično sve to tamo, ne jedeš, ne piješ, sve vreme pod reflektorima, mnogo tu faktora ima. Glupo je i da se pravdam, jeste me gazila, provocirala, ali opet nisam smeo to sebi da dozvolim. Ma, kajem se za mnogo toga u životu - govorio je nedavno Tomović na TV Adria Montenegro.