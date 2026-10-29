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Iza velikih muzičkih zvezda ostajali su milioni evra, luksuzne nekretnine, automobili i autorska prava koja mogu da donose prihod decenijama. Dok su pojedini pevači još za života podelili imovinu naslednicima, u drugim porodicama završavalo se na sudu. Neka od najpoznatijih imena domaće estrade ostavila su značajno bogatstvo, ali su nakon njihove smrti usledile rasprave o tome kome ono pripada.

Saša Popović – Milionsko bogatstvo

Smrt osnivača „Grand produkcije“ Saše Popovića, 1. marta 2025. godine, pokrenula je brojne priče o njegovom bogatstvu. Popović je tokom života ulagao u nekretnine, automobile i građevinske projekte, a veliku zaradu ostvario je prodajom udela u Grandu. Prema ranije objavljenim finansijskim podacima, od jedne od faza prodaje kompanije pripalo mu je približno 7,35 miliona evra. Međutim, taj iznos predstavlja prihod od prodaje vlasničkog udela, a ne vrednost njegove ostavine.

Posle Popovićeve smrti u medijima su se pojavljivale tvrdnje o čak 280 stanova, 48 lokala i 500 parking-mesta. Njegova supruga Suzana Jovanović javno je osporila napise o obimu porodične imovine, navodeći da su mnoge informacije netačne i da su ona i suprug određene nekretnine prodali još za njegovog života.

1/7 Vidi galeriju Suzana Jovanović i Saša Popović Foto: ATA images

Poznato je da je porodica posedovala i dve nekretnine u Opatiji, koje su, prema rečima njihovog kuma Dejana Ćirkovića Ćire, prodate, dok je Suzana govorila i o prodaji dela skupocenih automobila. Tačna ukupna vrednost Popovićeve ostavine nije javno potvrđena.

Saša je navodno sastavio testament, kako bi na vreme osigurao svoju porodicu.

- Sale se konsultovao sa svojim advokatom i rešio da ipak sve ostavi Suzani. Ona je mlađa od njega petnaest godina, ali on u nju ima najviše poverenja i siguran je da će ona umeti da se snađe sa svom imovinom koju poseduju - tvrdio je tada izvor i dodao:

- Ima on poverenja i u svoju ćerku, kao i u Suzaninog sina kog je odgajao kao da je njegov. Ali opet je rešen da sve prepusti Suzani, za koju veruje da će sve dalje podeliti po savesti i kako bi i on - pričao je izvor.

Sve pripalo sinu

Halid Bešlić preminuo je 7. oktobra 2025. godine, a njegovo bogatstvo procenjivano je na oko 13 miliona evra, mada zvanična potvrda te vrednosti nije potvrđena. U Bešlićevu imovinu ubrajane su nekretnine u Sarajevu, zemljište u okolini grada, benzinska pumpa, motel i kuća na Pelješcu. Posebnu pažnju privukla je vila u mestu Drače, površine približno 170 kvadratnih metara, koju je izgradio pred kraj života.

1/9 Vidi galeriju Halid Bešlić Foto: Dragana Udovičić, Marina Lopičić

Pojedini mediji pisali su da je imovinu testamentom namenio supruzi Sejdi, a da je posle njene smrti glavni naslednik postao njihov sin Dino.

Na njegovo ime bio samo automobil

Pevač Šaban Šaulić, koji je poginuo u februaru 2019. godine u saobraćajnoj nesreći u Nemačkoj. Kako smo ranije pisali, vila na Dedinju procenjivana je na oko dva miliona evra, a pevač je imao i tri stana u Beogradu. Međutim, te nekretnine bile su upisane na suprugu Gordanu i decu, odnosno porodica je bila obezbeđena još za njegovog života.

Prema tadašnjim medijskim navodima, u Šabanovom ličnom vlasništvu nalazio se samo automobil „fijat stilo“, star približno 15 godina.

1/6 Vidi galeriju Šaban Šaulić Foto: Sonja Spasić, Kupindo Printscreen, Privatna Arhiva

Mediji su prenoslili da su se Šabanova deca odrekla prava na ostavinu u korist majke Gordane, ali potpuna dokumentacija o raspodeli nije javno dostupna.

Stotine hiljada evra na računima i sudski spor

Posle smrti Predraga Živkovića Tozovca 6. aprila 2021. godine usledili su nesporazumi između njegove supruge Emilije Mime Živković i dvojice sinova.

Prema informacijama koje je Kurir ranije objavio pozivajući se na izvore upoznate sa postupkom, pevač je iza sebe ostavio kuću na Voždovcu, dva stana i više stotina hiljada evra na bankovnim računima. Naslednici nisu odmah uspeli da se dogovore oko raspodele imovine.

1/6 Vidi galeriju Predrag Živković Tozovac Foto: Damir Dervišagić, Dragan Kadić

Prema istom izveštavanju, Emiliji je pripala kuća na Voždovcu, dok je jedan stan dobio sin Svetozar. Za drugog sina, koji živi u Americi, navodilo se da mu je pripao drugi stan, ali taj detalj nije nezavisno potvrđen.

Novac sa bankovnih računa, podeljen je na jednake delove. Tačan ukupan iznos bankovne štednje nije objavljen.

Deca podelila sve na ravne časti

Marinko Rokvić preminuo je u novembru 2021. godine, a iza sebe je ostavio suprugu Slavicu i trojicu sinova — Nikolu, Marka i Darija. Za razliku od estradnih porodica u kojima su zbog imovine izbijali javni sukobi, u slučaju Rokvića mediji su pisali da je pevač još za života želeo da obezbedi sve naslednike i izbegne nesuglasice.

Prema tim navodima, Marinko nije sastavljao testament, već je sa porodicom razgovarao o raspodeli onoga što je stekao.

1/6 Vidi galeriju Marinko Rokvić Foto: Printscreen/Instagram, Pritnscreen/Instagram, Dragana Udovičić

O njegovim ulaganjima svedoči i ranija prodaja dupleksa od oko 200 kvadratnih metara na Novom Beogradu. Kako je Kurir pisao 2017. godine, pevač je za tu nekretninu dobio približno 200.000 evra.

Stanovi, imanje i prihodi od pesama

Pevačica je posedovala stan na Novom Beogradu i automobil marke „audi“, dok je zajedno sa braćom ranije nasledila porodične nekretnine na Dedinju, Banovom brdu i imanje u Sremu. Deo tih nekretnina, prema rečima izvora bliskog porodici, bio je prodat još pre njene smrti.

1/8 Vidi galeriju Slađana Milošević Foto: Dragana Udovičić, Dragan Kadić

Posebno je zanimljivo da je Slađana ostvarivala prihode i od korišćenja muzike u inostranstvu. Radila je u Rusiji, Nemačkoj i Japanu, a njene pesme izvođene su i van granica nekadašnje Jugoslavije. Kako je ranije za Kurir tvrdio izvor blizak pevačici, samo od izvođačkih prava za pesmu „Princeza“ dobijala je u proseku oko 500 evra godišnje.

Nekretnine u više država

Posle smrti Sinana Sakića 2018. godine, pažnju javnosti privukla je njegova velika porodica, ali i pitanje podele nekretnina. Prema starijim medijskim informacijama, pevač je posedovao stan na Dorćolu površine veće od 100 kvadratnih metara, porodičnu kuću u Loznici i nekretninu u Tuzli.

Pominjani su i drugi stanovi u Beogradu i inostranstvu, uključujući Beč i Diseldorf, kao i kuća u Indiji. Međutim, za sve te nepokretnosti nisu objavljeni vlasnički dokumenti.

1/6 Vidi galeriju Sinan Sakić Foto: Printscreen YouTube, Antonio Ahel/ATAImages, Dragan Udovičić

Sinanova prva supruga Velida Milkić svojevremeno je za Kurir govorila o narušenim porodičnim odnosima nakon pevačeve smrti, dok se u javnosti postavljalo pitanje prava njegove dece iz različitih veza.

Hiljade pesama i dugovanja od 90.000 evra

Marina Tucaković, koja je preminula 2021. godine, ostavila je jednu od najznačajnijih autorskih zaostavština na domaćoj muzičkoj sceni. Napisala je više od 4.000 pesama, a njeni tekstovi i dalje se izvode, emituju i obrađuju.

Nakon njene smrti pojedini mediji su tvrdili da joj pevači duguju približno 90.000 evra za ranije napisane pesme. Marinin suprug Aleksandar Radulović Futa javno je govorio o njihovom zajedničkom stvaralaštvu i vrednosti opusa koji je ostao iza nje.

1/5 Vidi galeriju Marina Tucaković Foto: Printscreen/Youtube/City, Dragana Udovičić, Luka šarac

Pored nekretnina i novca, autorska prava predstavljaju posebnu vrstu nasledstva, jer mogu donositi prihod i posle smrti autora, ali javnosti nije predstavljena potpuna zvanična procena Marinine zaostavštine.

Porodični rat zbog nasledstva

Nakon smrti pevača Andrije Bajića, koji je preminuo 7. jula 2026. godine u 89. godini, izbio je sukob između njegove supruge Svetlane Bajić, poznatije kao Mala Cana, i njegove tri ćerke iz prethodnog braka.

Mala Cana je javno govorila o nesuglasicama oko porodične imovine, tvrdeći da su ona i Andrija sklopili ugovor o doživotnom izdržavanju koji se odnosi na vikendicu u Devojačkom bunaru. Prema njenim rečima, porodična kuća u Beogradu bila je namenjena njegovim ćerkama, ali su odnosi među njima postali naročito napeti zbog pitanja vlasništva i prava korišćenja nekretnina.

1/5 Vidi galeriju Muzičar imao zanimljiv život Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Kurir, Damir Dervišagić, Kurir

Pevačica je tvrdila da su Andrijine ćerke pokušavale da ospore ugovor, kao i da su joj nakon njegove smrti stvari izbačene iz porodične kuće. U septembru je iznela i optužbe da su pojedine stvari pokojnog pevača završile pored kontejnera, iako ostavinska rasprava još nije bila održana.

Andrijine ćerke uglavnom nisu želele javno da komentarišu optužbe njegove supruge, a Mala Cana je kasnije izjavila da njihov sukob nije isključivo pitanje imovine.

Porodična imovina i spor oko testamenta

Nasledstvo povezano sa glumicom Sonjom Savić dobilo je drugačiji epilog. Njena majka Mikaina Savić želela je da porodično imanje u Donjoj Gorevnici kod Čačka ostavi gradu i pretvori u prostor posvećen umetnosti i sećanju na ćerku.

Imovina je obuhvatala kuću, zemljište, voćnjak i druge parcele. Međutim, nakon Mikainine smrti, deo rodbine osporio je testament, što je dovelo do višegodišnjeg spora.

1/17 Vidi galeriju Porodična kuća glumice Sonje Savić u Čačku Foto: Kurir

– Rođaci su osporili taj testament i ceo slučaj je od tada pred sudom. Osim što spomen-soba nije u funkciji, mi nismo imali pravo da uđemo u te prostorije – govorio je tada Predrag Živković, kustos projekta „Sonjin septembar“.

Kuća je tako godinama bila zaključana, dok su iza njenih vrata ostajale kutije, fotografije, filmske trake, garderoba, knjige i nedovršeni radovi jedne od najoriginalnijih umetnica sa ovih prostora.

Ostavinska rasprava završena je 2023. godine. Grad Čačak postao je vlasnik imanja, u skladu sa željom Mikaine Savić, dok je Umetnička galerija „Nadežda Petrović“ dobila pravo da koristi javnu imovinu i brine o umetničkoj zaostavštini.