NOVI DETALJI OPORAVKA ZORANA MARJANOVIĆA NAKON PREBIJANJA! Doneo drastičnu odluku: Ovo se sad dešava s njim
- Zoran Marjanović, kome se ponovo sudi za ubistvo supruge Jelene, oporavlja se nakon fizičkog napada zbog kog je završio u bolnici.
- Lekari su mu preporučili da promeni sredinu i ode u banju, gde bi nastavio rehabilitaciju uz terapije i stručni nadzor.
Zoran Marjanović, kome se ponovo pred Višim sudom u Beogradu sudi za ubistvo supruge Jelene Marjanović, prolazi kroz težak period nakon fizičkog napada.
Incident se dogodio pre nekoliko nedelja usred noći, kad ga je, prema navodima koje nam je i sam dostavio, napao muškarac, a posledice sukoba bile su takve da je kompozitor završio u bolnici.
Nada
Nakon dramatičnih događaja pred njim je još uvek period oporavka, tokom kojeg će biti važno da se posveti svom zdravlju i saniranju povreda. Kako bi sebi omogućio što bolje uslove za rehabilitaciju, on je odlučio da poseti banju, gde bi, uz odgovarajuće terapije i stručni nadzor, mogao da nastavi oporavak.
Muka
Boravak u bolnici bio je važan korak u zbrinjavanju povreda, ali nakon izlaska iz zdravstvene ustanove sledi period u kojem je potrebno pažljivo pratiti oporavak. Iako se o detaljima njegovog oporavka ne zna mnogo, jer je odlučio da se povuče, interesovanje javnosti za njegovu situaciju ne jenjava. Svaki novi podatak o njegovom zdravstvenom stanju privlači pažnju. Zasad nije poznato koju bi banju mogao da odabere.
Progovorili
- I dalje se leči i sanira posledice povreda. Ne izlazi iz kuće, već mu medicinsku pomoć ukazuju u porodičnom okruženju. Lekari su mu preporučili da promeni sredinu i da ode u banju, što je on i poslušao. Ne mogu precizno da vam kažem kad i gde odlazi da se oporavi, ali zbog svega što je doživeo to mu je preko potrebno - priča njegov blizak prijatelj, koji je zamolio za diskreciju.
U više navrata smo pokušavali da stupimo u kontakt s Marjanovićem, ali on nije odgovarao na naše pozive ni poruke.
Podsetimo, on je u stan na Paliluli došao na žurku koja je tu bila organizovana, a njegova devojka je sa osobom koja je bila na zabavi otišla napolje da kupe nešto na trafici. Kako se dugo nisu vraćali, to je uznemirilo Zorana i navelo ga da posumnja u svoju partnerku, ali i u momka koji je otišao s njom. Kad su se vratili, nastao je haos zbog kojeg je i policija intervenisala, ali Marjanović nije hteo da otkrije identitet napadača.