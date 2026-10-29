Nada

Progovorili

- I dalje se leči i sanira posledice povreda. Ne izlazi iz kuće, već mu medicinsku pomoć ukazuju u porodičnom okruženju. Lekari su mu preporučili da promeni sredinu i da ode u banju, što je on i poslušao. Ne mogu precizno da vam kažem kad i gde odlazi da se oporavi, ali zbog svega što je doživeo to mu je preko potrebno - priča njegov blizak prijatelj, koji je zamolio za diskreciju.

U više navrata smo pokušavali da stupimo u kontakt s Marjanovićem, ali on nije odgovarao na naše pozive ni poruke.

Podsetimo, on je u stan na Paliluli došao na žurku koja je tu bila organizovana, a njegova devojka je sa osobom koja je bila na zabavi otišla napolje da kupe nešto na trafici. Kako se dugo nisu vraćali, to je uznemirilo Zorana i navelo ga da posumnja u svoju partnerku, ali i u momka koji je otišao s njom. Kad su se vratili, nastao je haos zbog kojeg je i policija intervenisala, ali Marjanović nije hteo da otkrije identitet napadača.