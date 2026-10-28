"RANIJE BIH SE RAZVEO, DA SAM ZNAO..." Naš pevač napustio ženu i krio od svih krah braka, a bivša supruga šokirala javnost priznanjem o nasilju...
Pevač Bane Mojićević razveo se od supruge Milice pre šest godina, a u braku su dobili dvoje dece, sina Radoša i ćerku Mašu.
Pevač je nakon toga otkrio detalje svog privatnog života, te priznao da je ponovo srećan u ljubavi.
Komšije prvog pobednika "Zvezda Granda" tada su ispričale da se Bane u leto 2017. odselio iz stana u kojem su svili porodično gnezdo.
.- Znam Baneta, znam mu i ženu, ali nju bih prepoznala samo uz njega. Doduše, iskrena da budem, poodavno ih zajedno nisam videla. On je fin, kulturan, onako baš i previše fin, a znate da kažu da su takvi najgori - rekla je tada jedna komšinica.
"Ranije bih se razveo"
Iako je Bane Mojićević dugo izbegavao da priča o razvodu, početkom 2021. godine otvorio dušu i priznao da mu je krah braka teško pao, ali da za njegovu familiju to nije bilo iznenađenje.
- Da sam znao da će mi biti ovako, ranije bih se razveo. Bukvalno sam procvetao. I ne samo ja, rekao bih i da je Milici svanulo. Oboje smo sada srećniji i zadovoljniji, a naš odnos je iskreniji i zdraviji - rekao je Bane za "Alo" i dodao:
- Jednostavno smo se udaljili. Svako je živeo za sebe... Pre godinu i po dana smo se razdvojili i živeli odvojeno, a nedavno smo i taj papir potpisali i zvanično se razveli. Već dugo nismo par. Dao sam i sebi i njoj vremena da prebolimo, da odbolujemo to što nismo uspeli, a u isto vreme i šansu da se nešto promeni. Međutim, za to vreme smo još više shvatili da nam je oboma tako bolje i definitivno se dogovorili da se i papirološki raziđemo.
Podsetimo, Milica Mojićević, bivša supruga pevača Baneta Mojićevića, nedavno je otkrila da je bila žrtva zlostavljanja i to ju je maltretirala majka.
Milica je istakla da njena majka ima "paranoidni narcizam", te i da ju je uvukla u aferu sa poslovnim partnerom. Tu se nije zaustavila, pa je dodala i da ju je maltretirala, zlostavljala i ponižavala.
- Ključ je u paralelnom životu u kom smo živele. Nasamo me je tukla, što je prestalo onog momenta kad se sama prepala koliko me je istukla jer nedeljama nisam išla na fizičko niti imala mesto na telu bez modrice, ponižavala, degradirala, omalovažavala, ismevala, sve što kažem ili uradim izvrtala onako kako njoj odgovara - bila sam podvrgnuta ozbiljnoj emotivnoj i psihičkoj manipulaciji i torturi. Za moje ćutanje i trpljenje ovog zlostavljanja kupovala me je skupim poklonima kao i slatkim rečima tebe mama voli najviše na svetu i želi ti najbolje - navela je Milica nedavno.