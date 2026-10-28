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Pevač Bane Mojićević razveo se od supruge Milice pre šest godina, a u braku su dobili dvoje dece, sina Radoša i ćerku Mašu.

Pevač je nakon toga otkrio detalje svog privatnog života, te priznao da je ponovo srećan u ljubavi.

Komšije prvog pobednika "Zvezda Granda" tada su ispričale da se Bane u leto 2017. odselio iz stana u kojem su svili porodično gnezdo.

.- Znam Baneta, znam mu i ženu, ali nju bih prepoznala samo uz njega. Doduše, iskrena da budem, poodavno ih zajedno nisam videla. On je fin, kulturan, onako baš i previše fin, a znate da kažu da su takvi najgori - rekla je tada jedna komšinica.

"Ranije bih se razveo"

1/12 Vidi galeriju Prvi pobednik "Zvezda Granda", Bane Mojićević, pojavio se večeras na koncertu Tomi Zdravkoviću u čast, koji se održava u srpskoj prestonici Foto: Nemanja Nikolić

Iako je Bane Mojićević dugo izbegavao da priča o razvodu, početkom 2021. godine otvorio dušu i priznao da mu je krah braka teško pao, ali da za njegovu familiju to nije bilo iznenađenje.

- Da sam znao da će mi biti ovako, ranije bih se razveo. Bukvalno sam procvetao. I ne samo ja, rekao bih i da je Milici svanulo. Oboje smo sada srećniji i zadovoljniji, a naš odnos je iskreniji i zdraviji - rekao je Bane za "Alo" i dodao:

- Jednostavno smo se udaljili. Svako je živeo za sebe... Pre godinu i po dana smo se razdvojili i živeli odvojeno, a nedavno smo i taj papir potpisali i zvanično se razveli. Već dugo nismo par. Dao sam i sebi i njoj vremena da prebolimo, da odbolujemo to što nismo uspeli, a u isto vreme i šansu da se nešto promeni. Međutim, za to vreme smo još više shvatili da nam je oboma tako bolje i definitivno se dogovorili da se i papirološki raziđemo.

Podsetimo, Milica Mojićević, bivša supruga pevača Baneta Mojićevića, nedavno je otkrila da je bila žrtva zlostavljanja i to ju je maltretirala majka.

Milica je istakla da njena majka ima "paranoidni narcizam", te i da ju je uvukla u aferu sa poslovnim partnerom. Tu se nije zaustavila, pa je dodala i da ju je maltretirala, zlostavljala i ponižavala.

1/8 Vidi galeriju Milica Mojićević Foto: Printscreen/Facebook