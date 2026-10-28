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Suzana Perović Blondi nedavno je, nakon mnogo godina, priznala da ju je svojevremeno Petar Raspopović Peca jurio i činio sve kako bi je osvojio.

Svađa o kojoj su svi brujali

1/7 Vidi galeriju Majka pevača Sava Perovića, Suzana Blondi već određeno vreme prodaje svoje intimne fotografije i snimke na sajtu za odrasle, a njemu, kako je jednom prilikom otkrio, to ne smeta. Foto: Sonja Spasić, Damir Dervišagić, Sonja Spasić, Printscreen/Instagram

Ovo priznanje nimalo se nije dopalo Aleksandri Subotić, koja je na račun bivše zadrugarke Suzane iznela brojne optužbe. Tom prilikom uporedila ju je i sa Majom Marinković, koja joj je, podsetimo, preotela bivšeg supruga.

Aleksandra se tada oglasila na Instagramu i uputila Blondi oštru poruku:

- Zvanično su počele kvalifikacije za novu sezonu letovanja 2023. godine. Ukoliko želite besplatno letovanje u Budvi, jedan par patika, 50 evra i povratnu kartu, i niskobudžetno letovanje - pošto ste i same takve možete slati prijave u inboks. Ja sam izabrala ovu od prošle godine pa mogu da biram, ne morate preko novina potrebno je samo da dostavite nalaz da ste bakteriološki ispravne - s prošlom smo prošli na sreću - napisala je Subotićeva.

"Peca i ja smo imali život"

Ove reči šokirale su Suzanu Perović Blondi, koja i Aleksandru Subotić poznaje godinama, pa joj je tada odlučila uzvratiti udarac.

1/5 Vidi galeriju Aleksandra Subotić uživa u životu Foto: Printscrean, Printscreen, Instagram

- Izvinjavam se Aleksandri što smo Peca i ja imali odnos pre nje i što se poznajemo. Ovim što je rekla, ona priča o sebi. To znači da je Aleksandra jako dobro upoznata sa vaginaletama i da zna koja im je namena. Šta bih ja mogla njoj da kažem, a da ona već ne zna o sebi - rekla je tada Blondi za Kurir, a potom nastavila:

- Mislim devojka je otela frajera mami, a potom rodila dete u 16 godini. Ja i ona smo bile nekoliko meseci u rijalitiju, a njen miris neću nikad zaboraviti...Smrad ispod pazuha je bio ubilački, očigledno ima problem sa žlezdama. Nećemo o gljivicama. Druga stvar, ako ja otvorim usta znaće Peca s kim spava. Peca i ja dok smo se poznavali, Aleksandra nije bila ni na mapi - rekla je Blondi za Kurir.