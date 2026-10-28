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Pevač Miki Mećava dobio je ćerku u 64-oj godini. Naime, on sa prethodnim partnerkama ima troje dece, Mariju, Aleksandru i Ognjena, a sada je dobio ćerku Mašu.

U intervjuu za medije Miki je otkrio detalje veze sa izabranicom koja mu je podarila ćerku, odnosu sa decom, karijeri, ali i venčanju.

Pevač je na početku razgovora otkrio zbog čega su on i njegova partnerka tajili ovako lepe vesti, da će dobiti ćerku.

- Tajili smo zato što su moje godine te koje jesu. Imam troje dece, imam troje unučadi. I svi smo u dobrim odnosima. I moja sadašnja žena i moja deca. Otkako je došla Maša, Raša nije dva dana jeo. Jadan. Kad Kaća nosi Mašu, on se primiri. Kad ja nosim, vidim ja da mu nije pravo, Raša je ljubomoran. Ovo je moje kuče, moj sin. On je prvi, pa svi ostali - kaže Miki i dodaje:

1/5 Vidi galeriju Pevač vodi računa o domaćinstvu Foto: Kurir Televizija, Kurir TV

- Ja sam neki stari kov. I na moje insistiranje je bilo. Ja kažem: „Kaća, hajde da ne kažemo ništa. Znaš, možda ne bude ništa od toga. Što da nas ljudi nešto žale? Dešava se da ne uspe trudnoća. Da prećutimo. Jel možeš ti to da sakriješ?“ Kaže ona: „Mogu ja.“ U početku je to bilo tako. Pa onda sve, ajde, reći ćemo, pa nećemo još, pa nećemo još, pa reći ćemo. I na kraju dođe da nismo nikome ništa rekli. Neka bude to iznenađenje, ali samo da se dete rodi živo i zdravo. Bogu hvala, tako i bude. Prvo sam javio svojoj deci. To je bilo iznenađenje, vriska, histerija od oduševljenja, posebno ćerke, moram da priznam. Očekivao da će biti sve kako valja, ali nisam očekivao da će biti toliko euforično, da će se svi obradovati baš toliko. Sad imaju malu sestricu. Aleksandra, ćerka, sad idućeg meseca u novembru slavimo prvi rođendan Tadeju, unuku. E sad zamisli, Maša je tetka Tadeju. Kombinacija vrlo specifična, ali imaće Maša s kim da se igra. Sad tačno se zna po procesu ko je ko. I tako to krene. Onda javim sestrama, najužima smo javili i onda smo hteli da sačekamo. Kaća je imala carski i ima ranu. Ipak su to neki bolovi, da se oporavi malo. Saša Pantić, Natalija, Sani, oni su znali, ali sam ja zamolio, rekoh: „Nemoj da se širi dva, tri dana, pa ćemo posle.“ I stvarno su me ispoštovali. E, onda se javlja gospodin Ojdanić. Mi se čujemo. On rekao: „Ma priča se nešto, jesi li opet dobio unuče?“ Rekoh mu: „Ma nisam dobio unuče, Kaća se porodila.“ On meni: „Koja ti to sada kćerka Kaća?“ Ja kažem: “Katarina, žena.“ On nikako da shvati. Ja njemu opet: “Ero, brate rođeni, dobio sam ćerku.” On je zaplakao od sreće.

Miki je otkrio kako se sada snalazi sa bebicom, budući da je u zrelim godinama i koliko se to razlikuje u odnosu na to kada je dobio prvo dete.

- Okej mi je, znaš. Posebno što je Maša toliko slatka. Za razliku od onog vremena ranije kad sam ja bio mlađi, pa kad si mlađi, ne doživljavaš dete tako kao sada. Sad je to drugačiji osećaj. Pogotovo što imam unučiće. Mogu da kažem da sam, ne srećan, nego presrećan. Razmišljao sam ja o svemu kad se to dogodilo, kako će reagovati narod. Znaš ono: “Vidi ga mator, deda.” Možda će neko reći šta mu to treba sada. Međutim, Kaća se nije ostvarila kao mama. Ja jesam i onda kad je ona izrazila želju, a već smo dugo zajedno: „Ajde, hoćemo.“ I vidim da je ona presrećna.

Miki: "Nisam menjao pelene"

Miki ističe da pomaže supruzi Katarini, ali da je ćerkici posebno posvećena izabranica.

- Pomažem naravno. Oko bebe ona to sve vodi računa. Na tri sata se jede. Maša je za sada zadovoljavajuća. Jede, pije. Nijednom je nisam ni okupao, ni promenio pelene. Jesam je pridržao par puta, ali Kaća to sve rešava. Sad dolaze i patronažne sestre - kaže on dodajući:

- To je neko malo biće, od tri i po kila, ali da je vidiš, žilava. Svakome je svoje dete najlepše. E to se toga tiče, sva deca su mi lepa i mogu da se pohvalim da lepu decu pravim.

O odnosu sa decom i bivšom ženom

1/4 Vidi galeriju Miki Mećava u emisiji "Premijera - Vikend Specijal" Foto: Printscreen Pink

Miki ističe da sa svom decom ima fenomenalan odnos.

- Nama je taj odnos okej. Niko nikoga ne smara, niko nikome ništa ne smeta, svako ima svoj život. Ognjen živi svoj život sa svojom devojkom, Aleksandra sa svojim mužem Milošem, imaju dvoje dece, svoj stan. Posećujemo se. Marija je u Italiji, redovno se čujemo. Svako ima neku svoju neku priču. Najvažnije je da svi su stali kao svoji ljudi, da im ne treba moja pomoć, ni finansijski, nikako. Svi su završili fakultete. Ja sam ponosan na njih. Imam troje unučadi, ja se nadam da će ubrzo biti još. Sve to meni daje neko ispunjenje, zadovoljstvo. Nećete verovati, moja bivša supruga Milica, kad se Maša rodila zove mene. Ja bih joj sigurno javio, ali ona zove dok sam ja javljao mojim sestrama. Zove me na telefon i kaže: „Zar ja da ne znam za najsrećniji tvoj dan, među prvima”. Sa bivšom ženom sam u dobrim odnosima, i moja sadašnja i bivša su dobre, zamisli kad mi se bivša svastika javila. Mene to ispunjava, presrećan sam. Imamo tu podršku, kad nekome nešto treba, svi smo tu.

Miki planira venčanje sa Katarinom

Miki nam je otkrio da je sa Katarinom u vanbračnoj zajednici, ali ne isključuje mogućnost da će doći do venčanja u krugu porodice.

- Nismo venčani, ali živimo već dugo zajedno. Bilo je pomena kad se moja ćerka Aleksandra udavala, pošto smo davno svi bili na svadbi, i tad smo ona i ja pričali. Njoj se to dopalo. Što ne bismo mogli i mi da napravimo - pita ona mene i ja sam rekao da može i to je tako ostalo na rečima. Ali moram da kažem da, sada indicira neko nešto, kako ja vidim u vazduhu, vidim da bi ona to volela. Nemam ja ništa protiv, iskreno. Pa zašto da ne? Maša je kruna neke naše ljubavi, sada. Ako to nju ispunjava. Al kad pogledaš sada u ovo današnje vreme, kako se ljudi žene i kako se mnogo brzo razvode, taj papir, samo se maltretiraš. Spomenula je: “Mogli bismo to crkveno venčanje.” Rekao sam joj: “Porazgovaraćemo pa ćemo videti.” Otvorena je tema i što se mene tiče, ima zeleno svetlo. Ne bih pravio to nešto na veliko, jer imamo mnogo rodbine, ali nešto intimno, to je interesantno.

Miki ističe da je i te kako aktivan kada je karijera u pitanju, nastupa, a izabranica Katarina ga je uvek pratila, čak i u devetom mesecu trudnoće.

- Katarina se porodila 15-og, ja sam imao 8-og u Kruševcu i ona je išla sa mnom, 11-og sam imao u Zvorniku koncert i ona je išla sa mnom. I ja kažem: “Čekaj, konsultuj se s doktorom”. I doktor kaže: “Ma nema problema. Ona će na carski, ako nešto bude, 150-200 kilometara nije ništa strašno.” Ja kažem: “U celoj ovoj situaciji kakva jeste, samo fali da te ja porođam u kolima i da kompletiramo priču”. Na sreću, nije se to dogodilo. Ona je uporna i stamena žena. Katarina je mlađa od mene znatno. Ona ne voli kad ja pričam o godinama.

Miki: "Težak sam za održavanje"

1/4 Vidi galeriju Miki Mećava ponosan Foto: Printscreen, Ana Paunković, Nemanja Pančić

Pevač je otkrio i čime ga je Katarina osvojila i kako su se upoznali.

- Bilo je to davno, sasvim slučajno na nekom druženju. Onda smo postali prijatelji, družili se jedno vreme, nismo znali da će se roditi neka ljubav. Desilo se spontano. Onda sam se ja u međuvremenu sa tadašnjom suprugom razveo sporazumno. Onda smo mi počeli da živimo zajedno. Ta ljubav je poštovanje, moram da kažem da se ta ljubav s njene strane baš oseća. Ja imam neku specifičnost. Možda će neko reći da sam možda i hladan, ali valjda žene bolje daju pažnju muškarcima. Imam tu pažnju, ono što želim i sigurno da me smara, ne bih mogao da budem ne samo sa njom, nego sa bilo kim. Ali ja nisam nimalo lak za održavanje. Moram da priznam.

Kurir.rs/Blic