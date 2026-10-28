Slušaj vest

Olja Bajrami je nedavno imala dramu zbog koje je završila i u policijskoj stanici. Tim povodom pevačica se oglasila i otkrila šta se desilo.

Naime, sve je počelo potpuno bezazleno, kada se Olja posle nastupa fotografisala, sa njoj tada nepoznatim, čovekom. Nastavilo se sa neprijatnim situacijama ali i uhođenjem koje je pevačicu i njene bliske ljude prilično zabrinulo.

- Olja je nedeljama imala problem sa čovekom koji ju je uhodio i to je toliko eskaliralo da je završila u policiji . Sve je krenulo na nastupu u jednom klubu, poručivao joj je pesme i bio navalentan, pa je sačekao posle nastupa. Olja je pristala da se fotografiše sa njim i ništa joj tu nije bilo neobično. Međutim, on ju je sačekao na svakom narednom nastupu koji je imala poslednjih par meseci – kaže izvor za medije i dodaje:

1/11 Vidi galeriju Olja Bajrami Foto: Printscreen

-Insistirao je da razgovaraju, da se bolje upoznaju, u par navrata je povukao za ruku kada je pokušala da se skloni. Situacija je ubrzo i eskalirala. Posle nastupa je krenula ka svom stanu, i ubrzo shvatila da je neko prati. Ispostavilo se da je isti čovek i da sada zna i gde ona živi. Posle dve večeri ga je videla parkiranog u njenoj ulici kako je posmatra i shvatila je da je vrag odneo šalu. Odmah je pozvala prijatelja da dođe kod nje, za svaki slučaj. On ju je posavetovao da slučaj prijavi policiji jer situacija uopšte nije naivna... I Olja je shvatila da se sa takvim stvarima ne igra.

Ovim povodom oglasila se i Olja, koja je potvrdila navode i otkrila da je prolazila kroz veoma neprijatnu situaciju zbog muškarca koji ju je uznemiravao, zbog čega se osećala nesigurno čak i u blizini svog doma.

- Istina je da postoji taj čovek koji je bio veoma navalentan i naporan i moram da priznam da mi stvarno nije bilo svejedno. Nisam ja neka plašljiva žena, ali zamislite neko vas tako sačeka u ulici, on zna i gde živim... Nadam se da je sada sve rešeno. Nisam bila sama, bliski ljudi su bili uz mene, nisam svako veče ni spavala u svojoj kući – priznala je pevačica.

Imala karcinom štitne žlezde

1/12 Vidi galeriju Olja Bajrami Foto: Printscreen

- Primetila sam promene u svom raspoloženju i u kilaži. Nesanica i opadala mi je kosa. Valjda ti hormoni kada podivljaju onda se i ti mišići, glasne žice, to se stegne ostaneš bez glasa i videla sam da su neke ozbiljne promene i otišla sam kod doktora. Uradili smo ultrazvuk i tako sam i saznala da je papilonasti podtip t2 veličine. To smo operisali, izvadili smo, došao je nalaz, bio je zloćudni. Načelnik je smatrao da je bolje da izvadimo čitavu jer je on u režnju video da bi ako izvadi pola, doći ćeš mi kaže ponovo, siguran sam u to, hajde da mi to sve izvučemo biće ti lakše - ispričala je Olja nedavno koja sada koristi supstituciju.

Kurir.rs/Blic