Oglasio se prijatelj Filipa Cara

- Ja njega uvek podržavam. Sad emotivno to što on ima, to je njegova privatnost. Ja se nikad ne mešam u to. Ja njemu kažem u lice ako mu šta trebam reći, a ovo drugo nikad se ja ne petljam u to. To je njegov izbor, ja tu ne mogu ništa. Ne bi bilo lepo da nešto govorim i da ga uopšte komentarišem šta se toga tiče. To je njegova intima. S kim će on biti, to je njegova stvar - rekao je on za Blic.