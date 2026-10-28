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Učesnica rijalitija "Elita 10", Laura Prgomet, raspala se na sitne komade i briznula u plač. Naime, Tokom radijske emisije na radiju "Amnezija", voditelji su pustili emotivnu pesmu Slobe Radanovića "Stari", koja je posvećena njegovom pokojnom ocu.

Dirljivi stihovi i melodija u potpunosti su slomili Lauru koja je doživela snažan emotivni naboj. Laura je u pabu prolila reku suza i plakala na sav glas dok su odbranjivali stihovi pesme.

Učesnica rijalitija "Elita 10", Laura Prgomet, raspala se na sitne komade i briznula u plač Foto: Printscreen

Njena cimerka Slađa Poršelina odmah je pritrčala u pomoć i pokušala da je uteši, ali Laura nije mogla da se smiri.

Inače, Laura je bila u vezi sa Filipom Carem čiji je odnos sa Aneli glavna tema.

Oglasio se prijatelj Filipa Cara

Podsetimo, najbolji prijatelj Filipa Cara, Bruno Uremović oglasio se za medije nedavno. On je tada prokomentarisao odnos Filipa i Aneli Ahmić.

Filip Car i Aneli Ahmić Foto: Petar Aleksić, NEMANJA NIKOLIC/Kurir, Printscreen YouTube

- Ja njega uvek podržavam. Sad emotivno to što on ima, to je njegova privatnost. Ja se nikad ne mešam u to. Ja njemu kažem u lice ako mu šta trebam reći, a ovo drugo nikad se ja ne petljam u to. To je njegov izbor, ja tu ne mogu ništa. Ne bi bilo lepo da nešto govorim i da ga uopšte komentarišem šta se toga tiče. To je njegova intima. S kim će on biti, to je njegova stvar - rekao je on za Blic.

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20261017-STARS-EP630-SUBOTA-WEB Izvor: Kurir TV