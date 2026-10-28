Slušaj vest

Jugoslovenska pop-rok pevačica Dragana Šarić, poznatija kao Bebi Dol, godinama je živela u potpunoj ilegali i teškoj materijalnoj situaciji, a nekadašnje komšije iznele su detalje o njenom životu. Nedavno su komšije sa adrese na kojoj je pevačica živela sa dečkom kao podstanar, potvrdile da je pevačica izbačena iz stana.

Jedan od stanara zgrade opisao je razlog njenog odlaska:

1/12 Vidi galeriju Muž Bebi Dol Foto: ATA images, Printsceen/Instagram

„Ona više ne živi tu. Dugo već nije tu. Bila je u našoj zgradi, ali je napravila rusvaj sa životinjama i vlasnica ju je izbacila“.

Druga komšinica kratko je prokomentarisala njenu finansijsku situaciju.

1/9 Vidi galeriju Bebi Dol prvi put nakon dugogodišnje pauze Foto: Printscreen YouTube

„Čula sam da je u teškoj situaciji. Tužno je to za nekoga poput nje“.

Jedna od sugrađanki iz kraja, koja je želela da ostane anonimna, iznela je oštrije tvrdnje:

„Ona je vrlo problematična ličnost, oduvek je tako živela. I pre 30 godina kada je živela u zgradi mog sina je bila takva... Ona je uvek bila puna sebe, smatrala je da je iznad svih, a majka joj je bila jedna fina žena“.

Majka pokušala da pomogne sa rasprodajom imovine

Sused navodi i da je majka Bebi Dol pokušavala da joj pomogne rasprodajom imovine:

„Taj stan je prodat, majka je prodala to da je izvuče, ali ona je još više tonula. Njena majka se baš namučila sa njom. Živeli su kao podstanari. Dali gotovinu za veresiju... Nije ni čudno što je došla do tog nivoa da je izbacuju iz stana. Ona je dotakla dno, živi bizaran način života. Ona je samu sebe načinom života dovela u tu situaciju... Ona je pala da živi na ivici egzistencije. Sudbina meša karte, ali mi igramo“.

Ipak, u kraju postoje i drugačija iskustva. Radnik jednog lokala na Čuburi pamti je po lepom gestu dok joj je majka bila živa:

„Dolazila je ovde, ali je baš dugo nisam video. Dobra je ona žena, vrlo poštovana, jedno pozitivno stvorenje... Mi smo slali za njenu majku čorbice, tada je dolazila kod nas, uveče je dolazila sa dečkom“.

Prema rečima prolaznika, pevačica se nakon izbacivanja preselila na drugu lokaciju na Čuburi.