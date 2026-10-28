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Ena Popov (40) oduvek je važila za jednu od najzgodnijih voditeljki na javnoj sceni, ali se nakon trudnoće suočila sa viškom kilograma. Ona je jednom prilikom otkrila kako je uspela da skine čak 20 kilograma.

Svoju figuru i prepoznatljive obline dovela je do savršenstva kombinacijom balansirane ishrane, mezoterapije i redovnih treninga u teretani.

"Komentari sa interneta uticali su na moje samopouzdanje"

Iako danas zrači samopouzdanjem, Ena Popov ne krije da su je u prošlosti pogađale opaske na račun fizičkog izgleda:

Ovako Ena danas izgleda:

1/6 Vidi galeriju Ovako Ena Popov danas izgleda Foto: Printscreen

- Kao vrlo mlada susrela sam se sa komentarima o mom izgledu i bilo mi je krivo kada pročitam neke komentare. Tada nije bilo ni cenzure, ni portala, već samo forumi sa kojih nisu mogli da se brišu komentari. Niko nije mogao da nas zaštiti na internetu. Vodila sam se onim da je važno da me vole ljudi koji su meni bitni, međutim, sve se to negde skladišti i danas uviđam da su neki komentari uticali na moje samopouzdanje", rekla je jednom prilikom iskreno voditeljka koja je uspela da smrša 20 kilograma nakon porođaja uz pomoć regulisane ishrane i mezoterapija.

Otkrila ko joj pruža savete i kakva je majka

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Osim o izgledu i karijeri, voditeljka je u više navrata govorila i o privatnom životu koji vodi u Novom Sadu, gde sa suprugom i ćerkama Rijom i Mijom živi u jednoj od najluksuznijih kuća.

"Supruga i mamu pitam za savete u životu. Suprug ume da me prizemlji, a mama je i dalje tu negde za te neke privatne međuljudske stvari. Zna i da me iznervira, mislim da nije u pravu, ali na kraju se ispostavi da je uvek u pravu", rekla je jednom prilikom.

Kada je reč o roditeljstvu i vaspitanju naslednica, Ena iskreno opisuje svoju ulogu u porodičnom domu: "Ja sam u kući koja je loš policajac, tata je dobar, ali moramo da vaspitamo ćerke da budu dobri ljudi, kad porastu da budu kvalitetne osobe. Ja sam ta ruka koja i miluje i mazi i konstantno ih grlim, ljubim i volim, ali umem da pokažem i svoju tvrđu stranu".