Bio u žiži interesovanja zbog snimka gde peva Tompsonovu pesmu

- Poslednjih dana puno se govori o meni i videu starom gotovo dve godine, iz vremena kada sam imao 19 godina i tek počinjao svoj muzički put, pevajući po kafićima. Zanimljivo je kako jedan snimak s početka moje karijere upravo danas postaje povod za brojne interpretacije i prozivke. Zato osećam potrebu da se oglasim kako bih jasno rekao ono što smatram važnim. Nikada nisam razmišljao kroz prizmu nacionalnosti, vere ili boje kože niti sam pevao kako bih nekoga uvredio. Razumem da muzika, posebno na ovim prostorima, može nositi bolna istorijska i lična značenja. Ali nikada mi nije bila namera da bilo koga povredim niti bih ikada želeo da se bilo ko zbog mene oseća povređeno. Poštujem svoje poreklo i svoj narod, a posebno verujem da ljubav i poštovanje prema svojima nikada ne znače nepoštovanje prema drugima. Naprotiv! Da sve bude još neprijatnije, poslednjih se meseci u medijima pojavljuju razna prozivanja, laži, ali i izjave koje mi se pripisuju, a koje nikada nisam dao. Ne pristajem da budem deo medijskih manipulacija i neistina niti da dopustim da se moje ime koristi za stvaranje sukoba onde gde mu nije mesto. Ja sam muzičar, nisam političar. Zato je ovo moje jedino obraćanje na ovu temu. Medijske laži, teorije zavere, šokantni naslovi ili bilo šta slično nikada nisu bili ono što ja jesam, kakav put želim da imam i kakvu karijeru želim da gradim. Ostajem isti onaj dečko kome je muzika bila i ostala način da prenese emociju, poveže ljude i dotakne njihova srca. Svestan sam odgovornosti koju nosim kao mlada osoba čija muzika dolazi do ljudi širom regiona. Poverenje koje mi dajete shvatam ozbiljno i na njemu sam vam iskreno zahvalan. Hvala vam na podršci i ljubavi - napisao je Jakov Jozinović.