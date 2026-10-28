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Frontmen popularnog "Leksington benda", Bojan Vasković i njegova supruga Aleksandra, doktorka i poznata influenserka, otkrili su jednom prilikom detalje iz svog privatnog života i progovorili o porodičnim izazovima, odgoju troje dece, ali i najtežim trenucima kroz koje su prošli.

Iako važe za jedan od najskladnijih parova na domaćoj javnoj sceni, njihov put nije uvek bio lak. Aleksandra i Bojan uspevaju da naprave balans između obaveza oko troje male dece i pevačeve muzičke karijere.

U domovima poznatih organizacija je ključ svega, a Aleksandra ističe da tokom intenzivnih perioda nastupa svi daju maksimum kako bi Bojan imao neophodan mir:

1/6 Vidi galeriju Bojan i Aleksandra Vasković Foto: Print Screen, Printscreen/Instagram, Nemanja Nikolić, Instagram

- Trudimo se da to ne poremeti neku našu svakodnevicu, najviše ritam dece, ali i da odgovorimo svim zadacima. Naravno, u tom periodu Bojan je maksimalno pošteđen. Svi uskačemo da mu olakšamo, koliko god je to moguće, kako bi mogao da se odmori i pripremi za koncert. Trudimo se da njemu bude što ugodnije.

Popularni pevač priznaje da i pored brojnih nastupa uvek pronađe trenutke za ono najvažnije:

- Porodično se podržavamo i nadopunjujemo. Čak i kad imam koncert, nađem vreme da odem sa decom u šetnju. To su neki naši mali rituali koji me relaksiraju i u kojima uživam.

Iako suprugu prati od samog početka karijere, Aleksandra otkriva da deca još uvek tatu posmatraju iz sasvim druge perspektive:

- Više ja, nego deca. (smeh) Uz Bojana sam od početaka, ali nekada je potrebnije da budem kod kuće, nego na koncertu. Iskreno, njih troje ne vole gužvu i svog tatu doživljavaju samo kao tatu, pa im je malo čudno kada ga vide na sceni. Istovremeno, vidim da su jako ponosni. Ipak, više biraju da budu u poznatom ambijentu, nego okruženi masom sveta. Ne želimo da ih pritiskamo, ali znaju da kad god žele mogu da dođu. Helena, najmlađa od njih troje, najzainteresovanija je za javni nastup i spremna da od početka do kraja isprati koncert.

Brak bez opterećenja

Govoreći o komunikaciji i podeli obaveza u njihovom domu, Aleksandra naglašava da ravnopravnost i solidarnost čine temelj njihovog odnosa:

- Sad se više i ne čujemo, nema potrebe da se zivkamo toliko. Svako radi svoj posao. Srećna sam što ne moram da naglašavam da mi muž pomaže, nego je on i suprug, i roditelj, i čovek koji je apsolutno uključen u sve obaveze. Jedino u solidarnosti leži ključ da dve srećne osobe podižu decu i grade porodicu i dom. Jedno drugom smo najveća podrška i u zavisnosti od toga ko ima prioritetnije poslovne obaveze onaj drugi se više bavi kućom. Drago mi je što kod nas nema tradicionalne podele na muške i ženske poslove, a sigurna sam da je za vaspitanje dece jako važno da vide da je i otac uključen.

1/7 Vidi galeriju Bojan Vasković Foto: Printscreen/Premijera, Printscreen/Instagram, Printskrin Kurir TV

Borba za život deteta

Najveći životni test za bračni par Vasković bio je zdravstveni problem njihove najmlađe ćerkice Helene, koja je rođena prevremeno i zbog koje su im lekari svojevremeno savetovali prekid trudnoće. Aleksandra upućuje snažnu poruku svim roditeljima koji se bore sa sličnim izazovima:

- Bogu hvala, teški trenuci su iza nas, a imali smo ih više puta u životu vezano za decu. Ujedinili smo se i to nam je dalo snagu da iz svega izađemo kao pobednici. Nema teže situacije za roditelja od one kada mu dete ima zdravstveni problem. Naša poruka za sve one koji se sada suočavaju sa problemima koje smo mi imali jeste da budu maksimalno strpljivi. Te teške situacije nas iznova podsete koliko smo mali i koliko, ma koliko se trudili, ništa ne držimo pod kontrolom. Bog je taj koji odlučuje šta će biti, na nama je da verujemo da će sve biti u najboljem redu. Svu podršku šaljemo roditeljima koji biju važne bitke. Na kraju se, ma koliko slabo bilo, ukaže svetlo na kraju tunela - rekla je ona svojevremeno za "Hello".

"Moja beba nije imala šanse da preživi"

Inače, Aleksandra je jednom prilikom objasnila da njihova ćerka gotovo nije imala šanse da preživi.

- Porodila sam se u 25. nedelji i teorijski gledano moja beba nije imala šanse da preživi, ali je preživela. Ono što mi je u to teško vreme davalo snagu je bilo to da pričam samo sa lekarima. Nije me zanimalo šta će da mi kažu babe, dede, strine, tetke i drugi koji nemaju veze sa medicinom. Znanje i iskustvo lekara u koje sam imala poverenje mi je bilo najvažnije. S druge strane, bila mi je važna u tim trenucima i podrška porodice, kao i osećanje da sam dala sve od sebe da rodim zdravo dete. I na kraju, vera koja mi je davala snagu. Ne možete sve da kontrolišete- rekla je ranije Aleksandra.