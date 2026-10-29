Slušaj vest

Pevačica Snežana Đurišić danas uživa u ljubavi sa ginekologom Vanjom Miloševićem, ali iza sebe ima izuzetno težak životni period koji je ostavio dubok trag na nju. Pre sadašnje veze, godinama je bila u braku sa suprugom Slobodanom, čiji je iznenadni odlazak za nju predstavljao jedan od najbolnijih trenutaka u životu.

Foto: Marko Karović

Vest o smrti voljenog supruga zatekla ju je dok je bila na nastupu, a tragedija koja je usledila potpuno joj je promenila život. Snežana nije krila da se nakon njegovog odlaska suočila sa depresijom i teškim emotivnim stanjem, iz kojeg je uz podršku najbližih uspela postepeno da se izvuče. Posebno potresan detalj jeste to što je Slobodan samo dan pre smrti izgovorio reči koje pevačica ni danas ne može da zaboravi, zbog čega veruje da je na neki način predosetio sopstveni kraj.

- Surovo je kako je sve ispalo. Dovezao me je do sale gde je trebalo da pevam, još pamtim kako je gledao za mnom. Kao da je znao šta će se desiti. Rekao je: „Javi se“ i više ga nisam videla. Da stvar bude još surovija, i naša deca su u tom trenutku bila na nekoj svadbi. Samo veče pre tragedije iz čista mira mi je rekao da ako sve ide redom, a trebalo bi, on kao stariji treba prvi da ode s ovog sveta, pa da mu ja obećam da neću prestati da pevam. Sutra uveče ga nije bilo. Sigurna sam da je predosetio šta će se desiti. Deca su mi tada toliko pomogla da mislim da toga nisu ni svesni. Koliko su u stanju da nam život zaviju u strah i konstantnu brigu, toliko nam kroz ljubav pruže snagu u trenucima najveće slabosti - rekla je Snežana tada.

Morala da proda vilu na Dedinju

1/8 Vidi galeriju Snežana Đurišić Foto: Kurir, Kurir/A.P.

Inače, Snežana je sa suprugom živela u vili na Dedinju koju je morala da proda da bi vratila dugove.

- Udala sam se i ušla u kuću svekra i svekrve sa dva devera i mužem, tu smo svi živeli. Onda smo mi tu malo sredili, renovirali nešto što je bila ostava ili šupa, tu je bilo 30 kvadrata i tu smo se izdvojili. Imali smo svoj ključ, ali meni to baš nije odgovaralo jer sam ja kod svoje svekrve uživala, ništa nisam radila. Kad dete plače, ja joj samo dam Maju i vratim se da spavam. E, onda kad smo se izolovali, to je bila moja kuća i morala sam sve da radim. Moj muž je bio jako sposoban, pored toga što je svirao, bavio se i trgovinom i našao je na Dedinju jedan plac i neku blatnjaču i kupio to. To je koštalo 30 miliona, a mi smo u kući imali milion. Onda je nastao haos u smislu plaćanja i posla.

Drastična nesrazmera između rashoda i prihoda ubrzo ih je uvela u finansijski minus, zbog čega je vila na Dedinju na kraju prodata.